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SteelSeries eleva la velocidad con la serie Apex Pro Gen 3

La nueva gama de teclados gaming incorpora la tecnología OmniPoint 3.0, respuesta de 0,54 ms y funciones pensadas para competir a mayor nivel

Apex pro tkl, sin cable.

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Pilar Enériz

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Ciutadella
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SteelSeries ha presentado en España su nueva serie de teclados Apex Pro Gen 3, una evolución de su modelo más conocido con la que busca mejorar de manera significativa la velocidad, la precisión y la durabilidad. La marca, referente internacional en periféricos gaming de alto rendimiento, actualiza así una gama que ya en 2019 destacó por su actuación totalmente ajustable.

La serie integra la tecnología OmniPoint 3.0 y el primer sensor Hall Effect Gen 3 “S‑Tier” del sector, con 40 niveles de actuación regulable entre 0,1 mm y 4,0 mm. Según la compañía, ofrece un tiempo de respuesta de solo 0,54 ms y switches hasta 11 veces más rápidos que los mecánicos convencionales.

Tres formatos y precios

La Apex Pro Gen 3 llega en tres versiones: el modelo de tamaño completo, el TKL y el TKL Wireless. Sus precios recomendados son de 269,99 euros para el Apex Pro Gen 3, 249,99 euros para el Apex Pro TKL Gen 3 y 299,99 euros para el Apex Pro TKL Wireless Gen 3.

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Los modelos incluyen la función Triple Threat con tecnología QuickSet, que reúne Rapid Trigger, Protection Mode y Rapid Tap. Con estas herramientas, SteelSeries busca mejorar la respuesta en juego, reducir pulsaciones accidentales y facilitar acciones rápidas como el counter-strafing.

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