Eversolo Play CD Edition: el reproductor que quiere resucitar tu colección de CDs

Imagina esto: llegas a casa después de un día largo, coges ese CD que compraste hace veinte años y que guarda tu canción favorita, lo deslizas en una ranura y, en segundos, la música llena la habitación. Sin cables, sin complicaciones, sin tener que buscar entre tres aplicaciones distintas. Solo música. Así funciona el Eversolo Play CD Edition, un dispositivo que parece salido del futuro pero que, en realidad, responde a una pregunta muy del presente: ¿qué hacemos con toda esa música que ya tenemos?

Un CD en tiempos de streaming

En un tiempo dominado por menciones a Spotify, Apple Music y listas de reproducción infinitas, Eversolo ha tenido el valor de apostar por algo que muchos consideraban muerto: el CD. Pero no lo ha hecho por nostalgia, sino por inteligencia. Porque sabe que en los sótanos y estanterías de medio país hay miles de discos que merecen ser escuchados de nuevo.

Estamos, en esencia, ante un reproductor de streaming actual con todas las funciones que cabría esperar: acceso a TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Deezer y decenas de plataformas más. Pero añade algo que ningún otro streamer tiene en su gama de precio: un lector de CDs integrado. Y no es un añadido a la fuerza, sino una pieza bien pensada, con un sistema antivibraciones y algoritmos de corrección de errores que leen hasta esos discos que ya tienen más marcas que un mapa de carreteras.

Una pantalla que lo cambia todo

Lo primero que llama la atención cuando ves el Eversolo Play CD Edition es su pantalla. Una superficie táctil de 5,5 pulgadas que ocupa casi todo el frontal y que, lejos de ser un elemento decorativo, se convierte en el centro de control de todo el sistema. Desde ella se puede navegar por la biblioteca, seleccionar playlists, ajustar ecualizadores o simplemente dejar que la música se reproduzca mientras se visualizan unos medidores VU que suben y bajan al ritmo de la canción, como en los equipos de los años setenta pero con tecnología del siglo XXI.

El anillo de luz RGB que rodea la rueda de volumen es otro de esos detalles que, aunque no afectan al sonido, hacen que usar el dispositivo sea un placer. Puedes configurarlo para que cambie de color según el género musical: naranja para el rock, azul para el blues, verde para el country... Una manera de convertir la música, algo intangible, en un espectáculo visual.

Todo en uno, de verdad

El Eversolo Play CD Edition no es solo un reproductor de CDs y un streamer. Es también un amplificador capaz de mover altavoces de estantería con sus 60 vatios por canal, un DAC de alta resolución (el AK4493SEQ de AKM, para los entendidos) que extrae hasta el último detalle de los archivos, y una etapa de phono para conectar directamente un tocadiscos sin necesidad de previos externos.

Todo esto cabe en una caja de aluminio mecanizado de apenas 23 por 23 centímetros, con un diseño que recuerda más a un gadget de Apple que a un equipo de hi-fi tradicional. La parte inferior funciona como disipador de calor, lo que garantiza que el dispositivo se mantenga fresco incluso después de horas de uso.

La música que ya tienes, más la que viene

Uno de los argumentos más atractivos del Eversolo Play CD Edition es su capacidad para hacer puente entre el pasado y el futuro. Puedes ripear tus CDs directamente al dispositivo, que organiza automáticamente los metadatos y las carátulas. Esos archivos quedan guardados en su memoria interna de 32 GB o en un disco USB externo, y se integran perfectamente con una biblioteca de streaming.

La aplicación Eversolo Control, disponible para iOS y Android, permite gestionar todo el sistema desde el móvil. Puedes crear colas de reproducción que mezclen canciones de CDs con temas de TIDAL, buscar en todas las plataformas a la vez o incluso corregir la acústica de la sala usando el micrófono del teléfono. Es, en resumen, una forma inteligente de tener toda la música en un solo lugar, venga de donde venga.

Un sonido que no cansa

Este equipo no busca impresionar con un sonido analítico y frío, sino ofrecer una experiencia musical agradable y envolvente. Su amplificador de clase D, con tecnología PurePath Ultra HD, logra una distorsión mínima (0,0037%) y una relación señal-ruido de 109 dB, números más que suficientes para mover la mayoría de altavoces de estantería del mercado.

El DAC AK4493SEQ, conocido por su carácter cálido y musical, hace el resto. El resultado es un sonido que no cansa, perfecto para escuchar durante horas.

Conectividad para no quedarse corto

En la parte trasera despliega un arsenal de conexiones que lo convierten en el centro de cualquier sistema de audio actual. HDMI ARC para conectar el televisor, entradas óptica y coaxial, una entrada analógica RCA, dos puertos USB 3.0 para discos duros externos, una salida para subwoofer y hasta una entrada de trigger para automatizar el encendido de otros dispositivos.

En cuanto a conectividad inalámbrica, el WiFi de doble banda (2,4 y 5 GHz) y el Bluetooth 5.0 (solo como receptor, SBC/AAC) cubren las necesidades básicas, aunque algunos usuarios habrían preferido soporte para códecs de mayor calidad como LDAC o aptX HD.

Lo que no tiene es salidas de preamplificador (no se puede usar como fuente para un amplificador externo) ni conexión de auriculares. Tampoco incluye mando a distancia físico, aunque la app y la pantalla táctil suplen con creces esta ausencia.

Precio y disponibilidad

El Eversolo Play CD Edition tiene un precio de 799 euros y se puede adquirir en la web de Zococity, distribuidor oficial en España. Por ese precio, ofrece una combinación de funciones que ningún otro dispositivo en su gama iguala por el momento.

Para quién es este producto

El Eversolo Play CD Edition es ideal para usuarios que buscan un sistema de audio completo sin complicaciones, que valoran tanto su colección de CDs como el streaming moderno, y que quieren un dispositivo que sea atractivo y fácil de usar. Es perfecto para quien quiere resucitar esa música que ya tiene guardada, pero sin renunciar a las ventajas del mundo digital.

No es la mejor opción para audiófilos que requieren salidas de preamplificador para conectar a equipos de alta gama, ni para quienes prefieren un sistema tradicional con mando a distancia y conexión de auriculares.

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Destaca por tener claro a quién va dirigido: a los amantes de la música, sin etiquetas, sin prejuicios, sin importar si viene de un CD comprado en 2003 o de un playlist de TIDAL descubierto ayer. Al final, lo que importa es que suene bien. Y este dispositivo, sin duda, lo consigue.