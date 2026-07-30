Falta memoria
Samsung advierte que la escasez de chips que está encareciendo móviles y ordenadores se agravará y prolongará hasta 2028
El gigante surcoreano vaticina que la alta demanda de memoria para IA agravará la crisis de suministro hasta 2028, lo que permitirá a los fabricantes seguir disparando sus beneficios
La escasez de chips que está disparando el precio de teléfonos móviles, ordenadores y otros productos de electrónica de consumo irá a peor. Así lo ha vaticinado este jueves el gigante surcoreano Samsung, el mayor fabricante de memoria informática del mundo. "Se prevé que la escasez de suministro se agrave aún más en 2027 y persista hasta 2028", ha advertido su director de división y vicepresidente, Jaejune Kim.
Para que los dispositivos electrónicos puedan almacenar datos necesitan memoria RAM como las que fabrica Samsung. Este tipo de procesador también es vital para la inteligencia artificial, pues opera como su cerebro. El frenesí inversor en esta tecnología ha llevado a grandes corporaciones como Google, Meta, Amazon y Microsoft, pero también a otros colosos como OpenAI, Anthropic o SpaceX, a destinar miles de millones de dólares a comprar chips para abastecer su creciente número de centros de datos. Sin embargo, la elevada demanda de memoria ha desbordado su oferta, traduciéndose en una escasez que está disparando su precio hasta un 600%.
Durante su presentación de resultados, Samsung ha corregido sus previsiones más optimistas para concluir que la falta de chips de memoria causada por la IA se agravará el año próximo y sus impactos seguirán teniendo reverberaciones en 2028.
Beneficios récord y un correctivo
Lo que es una mala noticia para el consumidor es también una promesa de negocio para los fabricantes de chips, que no paran de encadenar beneficios récord. Durante el segundo trimestre, el beneficio neto de Samsung se multiplicó por 14 gracias, en gran medida, a su división de semiconductores, cuyo beneficio de explotación se disparó un 200%. Las acciones del gigante surcoreano se han revalorizado un 61% en 2026 y más de un 185% en el último año.
Los otros dos actores más potentes de la industria, la estadounidense Micron y la también surcoreana SK Hynix, se han disparado un 134% y un 95% en lo que va de año. Desde julio de 2025, el crecimiento ha sido aún más espectacular: de un 544% y un 401% respectivamente. Entre las tres compañías dominan el mercado de distintos tipos de memorias como la DRAM, NAND flash o HBM.
No obstante, los inversores han empezado a cuestionar en el último mes cuánto tiempo podrán mantener esos márgenes récord, aumentando la preocupación por el creciente coste de la infraestructura de la IA y de la feroz competencia de China, que podrían reducir sus beneficios. Desde el pico registrado en junio, las acciones de Samsung, Micron y SK Hynix han caído un 38%, un 36% y un 50% respectivamente.
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