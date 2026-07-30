Dreame amplía su portfolio de cuidado personal con Pocket Pro 2, Pocket Neo 2 y Air-Auto

Dreame lanza tres nuevos dispositivos de peinado —Pocket Pro 2, Pocket Neo 2 y Air-Auto— que destacan por sus características de portabilidad y rendimiento inteligente, motores de alta velocidad y óptima gestión de la temperatura.

La Pocket Series combina alta potencia y formato compacto, con un diseño plegable en tres posiciones que alcanza un cuerpo de solo 50 mm, adecuado para viajar, y un peso ligero de 300 g. Su motor de 110.000 rpm genera hasta 70 m/s de velocidad del aire (secado en hasta 40 segundos en cabello corto), mientras un sistema NTC monitoriza la temperatura 300 veces por segundo para mantener 57 °C y minimizar el daño térmico. Además, emite 300 millones de iones negativos/cm³ para reducir el encrespamiento y funciona de forma silenciosa (60 dB o menos) con cinco modos inteligentes de flujo de aire.

Pocket Pro 2 y Pocket Neo 2

El Pocket Pro 2, modelo insignia, es una solución modular con cinco accesorios magnéticos, incluidos nuevos barriles dobles de auto-rizado que generan un flujo de aire cilíndrico de 160 mm para rizos simétricos y sin “zonas muertas”, en un diseño premium Titanium Gold con estuche de viaje. El Pocket Neo 2 simplifica el peinado diario con tres accesorios (dos barriles de auto-rizado y una boquilla anti-encrespamiento), maximizando la portabilidad aportando rendimiento profesional.

Air-Auto: rizos profesionales

El Air-Auto automatiza el rizado atrayendo, envolviendo y fijando el cabello con flujo de aire inteligente, permitiendo peinar con una mano y creando rizos simétricos hacia dentro o hacia fuera con un botón. Combina calentamiento MCH y control NTC (500 mediciones por segundo) para proteger el cabello, libera 500 millones de iones negativos y ofrece ajustes de temperatura en una pantalla LED para distintos tipos de cabello.

Disponibilidad y precios

Los tres dispositivos ya están disponibles en la web oficial de Dreame, plataformas de comercio electrónico y distribuidores tradicionales.

Pocket Pro 2 – 169 €

Pocket Neo 2 – 129 €

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Air-Auto – 199 €