Cine bajo las estrellas: el proyector portátil TCL A1s reinventa las noches en familia

Frente al consumo individualizado en pantallas pequeñas, TCL propone recuperar el ocio compartido con el proyector portátil TCL A1s, un dispositivo compacto y ligero diseñado para convertir cualquier pared en una gran pantalla de cine.

Concebido como un proyector versátil, destaca por su ligereza (aprox. 2,57 kg) y dimensiones reducidas, lo que facilita el transporte y adaptación al entorno, terraza, patio o jardín. Su diseño incluye un asa ajustable (VersaGrip) que funciona también como soporte, permitiendo inclinar el proyector hasta 15 grados para lograr el ángulo de proyección ideal sin necesidad de trípodes adicionales.

Experiencia inmersiva y cuidadosa con la vista

El dispositivo permite transformar al instante superficies verticales en pantallas de entre 45 y 150 pulgadas, ofreciendo una experiencia inmersiva y acogedora. A diferencia de los paneles tradicionales, la proyección de luz indirecta del A1s resulta mucho más amable para la vista, reduciendo la fatiga visual y cuidando la salud ocular tanto de niños como de adultos durante sesiones prolongadas.

Rendimiento técnico: imagen y sonido

A nivel técnico, el proyector ofrece una resolución nativa Full HD 1080p (compatible con entrada 4K y HDR10) y un brillo de 600 lúmenes ISO, garantizando imágenes nítidas y detalladas incluso en condiciones de luz ambiental moderada. El sistema de audio está equipado con dos altavoces de 8W (16W en total) compatibles con Dolby Audio, proporcionando un sonido envolvente que elimina la necesidad de altavoces externos para disfrutar de películas o música.

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Conectividad inteligente

El TCL A1s integra el sistema operativo Google TV, que permite acceder directamente a aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+ sin dispositivos adicionales. Además, cuenta con conectividad Wi-Fi 5G, Bluetooth 5.1 bidireccional (para usar el proyector como altavoz o conectar auriculares) y puertos HDMI 2.1 y USB, para una conexión estable y versátil con consolas, móviles y ordenadores.