Así funciona el nuevo modo de Claude Cowork: la IA ya puede ver cómo trabajas e imitarte

El vertiginoso ritmo de avances dentro del sector de la inteligencia artificial, promovido en especial por los grandes laboratorios estadounidenses, ha permitido que lo que hasta hace poco eran sistemas capaces de enlazar palabras de forma más o menos inteligible sean ahora modelos con billones de parámetros y capacidades integradas. La multimodalidad, la velocidad y calidad de las respuestas de ChatGPT (OpenAI) o Claude (Anthropic) han situado a estos modelos frontera en una posición inmejorable antes de su salida a bolsa, prevista para las próximas semanas.

Precisamente, las nuevas funciones implementadas por Anthropic en su 'chatbot' han sido las novedades más sonadas dentro del mundo de la IA en los últimos días. En plena eclosión mediática de los modelos abiertos chinos, primero con GLM 5.2 (Z.ai) y más tarde con Kimi K2 (Moonshot AI), la empresa comandada por Dario Amodei se las ha ingeniado para seguir acaparando titulares con un nuevo anuncio: "Novedad en Claude Cowork: enseña a Claude una habilidad", rezaba la descripción de una de sus últimas publicaciones en redes sociales .

Graba tutoriales para Claude

Como si de un videotutorial de YouTube se tratase, los usuarios de Claude ya pueden enseñarle a la inteligencia artificial a replicar los patrones que marcan sus rutinas de trabajo en el ordenador. Para conseguirlo, prometen desde Anthropic, simplemente deben seguir los siguientes pasos: "Graba tu pantalla mientras haces una tarea, explica los pasos en voz alta y Claude la convierte en una habilidad que puede repetir".

Cabe destacar que esta opción, disponible haciendo clic en el botón '+' (ubicado en la barra de texto del chat) de los planes de suscripción Pro, Max y Team, solamente se puede encontrar dentro del ecosistema Cowork, un asistente virtual de oficina que no se limita a responder preguntas, sino que entra directamente a tu escritorio para llevar a cabo el trabajo físico y repetitivo por ti.

Habla con Claude en tu idioma

La compañía de Amodei no se ha detenido ahí. El modo de voz de Claude funciona ahora con sus modelos más capaces, tal como han anunciado en otro comunicado: "Las conversaciones por voz ahora usan más de los modelos que tienes en el chat, incluidos Claude Opus y Sonnet", señalan desde la compañía con sede en San Francisco. La novedad va más allá del simple intercambio de preguntas y respuestas, ya que el asistente "puede acceder a las herramientas que has conectado en mitad de la conversación, como tu correo y tu calendario".

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A ello se suma una ampliación notable del abanico lingüístico. Según la propia empresa, "el modo de voz también admite más idiomas, en todos los planes, incluidos español, francés, hindi y japonés". El despliegue arrancó este jueves, día del anuncio, "en beta pública en móvil, escritorio y web", de modo que cualquier usuario puede ya, en palabras de Anthropic, "hablar en voz alta de los problemas difíciles" en su propia lengua.