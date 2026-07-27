Roborock lanza en nuestro mercado las nuevas F25 Steam y F25 GT Gen 2

Roborock amplía su catálogo en España con dos nuevas aspiradoras en seco y húmedo: la F25 Steam y la F25 GT Gen 2. La firma subraya que ambos modelos buscan combinar innovación, ergonomía y alto rendimiento para hogares con distintas necesidades.

Dos nuevos modelos

La compañía ha anunciado la llegada de la F25 Steam y la F25 GT Gen 2 a su ecosistema de limpieza inteligente en nuestro mercado. Ambos dispositivos están pensados para simplificar las tareas del hogar con soluciones que mejoran la eeficiencia y la cómodidad.

Estos modelos se dirigen especialmente a familias, hogares con mascotas y usuarios que quieren reducir el tiempo dedicado a la limpieza.

F25 Steam: limpieza con vapor

La F25 Steam incorpora la tecnología VaporFlow, capaz de generar vapor a 180 C para reblandecer la suciedad incrustada y eliminar manchas difíciles en una sola pasada. También integra autolimpieza con vapor y secado con aire caliente a 95 C, además de la tecnología FlatReach 2.0 para reclinarse 180 grados y limpiar bajo muebles.

La marca señala una autonomía de hasta 80 minutos en modo Eco, un depósito de agua limpia de 1.000 ml y el sensor inteligente DirTect, que ajusta automáticamente la potencia según el nivel de suciedad. Asimismo, la F25 Steam cuenta con certificaciones orientadas a la seguridad y la eliminación de alérgenos, según la información facilitada por Roborock.

F25 GT Gen 2: más ligera y manejable

La F25 GT Gen 2 se presenta como una opción pensada para quienes buscan una aspiradora en seco y húmedo sencilla de usar y manejable con una sola mano. Roborock explica que mejora la distribución del peso, incorpora un depósito de agua situado en la parte inferior y añade un asa ergonómica para facilitar el uso diario.

Entre sus especificaciones, la empresa menciona una potencia de succión de 20.000 Pa, presión descendente de 20 N, frecuencia de 450 RPM y autonomía de 38 minutos en modo Eco. También incluye el sistema JawScrapers anti-enredos, reclinado de 180 grados, autolimpieza con agua a 90 C y secado automático por aire caliente a 90 C.

Precio y disponibilidad

La F25 Steam tiene un precio de 589 euros, aunque Roborock la promociona a 459 euros hasta el próximo 9 de agosto. La F25 GT Gen 2 ya está disponible por 299 euros.

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Ambos modelos pueden adquirirse en la web de Roborock y en Amazon, según indica la compañía