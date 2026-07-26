Nothing Phone (4b): características, precio y primeras claves de un nuevo modelo de la marca

El Phone (4b) ha llegado como el nuevo smartphone de acceso de Nothing, pero conserva buena parte de los rasgos que han definido a la marca desde sus primeros lanzamientos. Entre un diseño transparente muy reconocible, un panel de 120 Hz, cámara principal de 50 megapíxeles y Nothing OS 4.1 con funciones de IA integradas, la compañía quiere que su propuesta destaque por algo más que por el precio.

El Phone (4b) se sitúa como puerta de entrada al ecosistema de la marca. La compañía londinense mantiene aquí su apuesta por un lenguaje visual singular, una interfaz muy personal y una combinación de hardware y software pensada para ofrecer una experiencia coherente en el uso diario. El resultado es un terminal que quiere diferenciarse no por la exageración de sus cifras, sino por el equilibrio entre estilo, funcionalidad y soporte a largo plazo.

Un diseño reconocible al instante

Nothing señala en que el Phone (4b) es una síntesis de dos ideas de diseño ya presentes en la familia Phone (4a): el Glyph Bar y la filosofía unibody de la gama Phone (4a) Pro. Esa mezcla da lugar a un móvil de presencia muy marcada, con acabado transparente y una trasera que busca profundidad visual sin caer en un exceso de elementos decorativos. La marca habla de una construcción pensada para resultar cómoda en mano, resistente en el uso cotidiano y fiel a su identidad estética.

El módulo de cámara está realizado en polímero transparente con bordes curvados en 3D, mientras que el cuerpo principal recurre a un unibody de policarbonato ecológico con un revestimiento de tres capas para mejorar el tacto y reducir las huellas. Nothing afirma además que el terminal resiste hasta 600 Newtons de fuerza de flexión y cuenta con certificación IP64 frente al polvo y al agua, dos datos que apuntan a una protección razonable para su segmento. Está disponible en negro, blanco y azul, con una edición especial RCB en rojo para un lanzamiento muy concreto en Bengaluru.

Aspecto y resistencia

La sensación que transmite es la de un teléfono que quiere ser distinto sin resultar extravagante. Nothing no persigue aquí una estética recargada, sino una imagen identificable que también tenga sentido funcional. En ese equilibrio entre personalidad y discreción está buena parte del atractivo del Phone (4b).

Glyph Bar más limpio y útil

El Glyph Bar vuelve como una de las señas de identidad del dispositivo, ahora con una presencia más refinada. Integra 45 mini-LEDs controlados de forma individual y alcanza hasta 3.500 nits de brillo, suficiente para mostrar notificaciones, progreso de carga, alertas de grabación y avisos personalizados con claridad. Nothing insiste en que esta solución evita depender de la pantalla principal para información básica, algo que refuerza su propuesta diferencial.

Su utilidad real depende, como siempre, del tipo de usuario. Para quien valora tener información rápida a la vista sin desbloquear el móvil, sigue siendo una de las ideas más originales del mercado Android. Para quien no busca ese tipo de interacción, será un elemento de identidad más que una función imprescindible.

Interacción menos intrusiva

El dispositivo refuerza la filosofía de Nothing de reducir la distracción y hacer más visible lo importante. El Glyph Bar no solo sirve como adorno, sino como una capa práctica que complementa el uso habitual del teléfono. Es una de las características que más claramente separan a este modelo de otros rivales de precio similar.

Rendimiento para el uso diario

En el interior, trabaja el Snapdragon 6 Gen 4, un procesador que aporta un salto en eficiencia, rendimiento sostenido y capacidades de IA respecto a generaciones previas. La compañía afirma que el chip alcanza una puntuación AnTuTu superior al millón y que está preparado para acelerar tareas de fotografía, reconocimiento de voz y funciones ligadas a Essential AI. No es un planteamiento de gama alta pura, pero sí una base sólida para un uso cotidiano fluido.

Junto al procesador, el teléfono incorpora una cámara de vapor de 4.400 mm² diseñada para mejorar la disipación térmica y mantener el rendimiento estable en tareas exigentes. Puede funcionar hasta 2 °C más frío en escenarios de carga intensa y que reduce el estrangulamiento térmico en juegos y grabación 4K. El objetivo es claro: ofrecer consistencia cuando el teléfono se exige durante más tiempo.

Rendimiento y refrigeración

La propuesta apunta a un usuario que quiere agilidad, pero también estabilidad. El hecho de que la marca destaque la gestión térmica es importante, porque suele ser uno de los puntos débiles de muchos teléfonos de gama media cuando se alargan las sesiones de uso. Aquí Nothing quiere dejar claro que el rendimiento no debe entenderse solo en picos, sino también en duración, algo que puede observrse claramente en las pruebas realizadas al terminal.

Pantalla luminosa y fluida

El Phone (4b) monta una pantalla Super AMOLED de 6,77 pulgadas con refresco adaptativo de 120 Hz, brillo exterior de 1.200 nits y pico de 2.000 nits con soporte HDR10+.Hay que destacar aquí la profundidad de los negros, la vivacidad del color y la mejora de la visibilidad en exteriores, aspectos que encajan bien con un panel de este tamaño. Además, incorpora una tasa instantánea de muestreo táctil de 1.000 Hz, orientada a mejorar la respuesta al tocar y deslizar.

La percepción es la de una pantalla pensada tanto para consumo multimedia como para navegación intensiva y juegos ocasionales. El brillo pico más alto ayuda en contenidos HDR y en escenas con altas luces, mientras que la frecuencia de 120 Hz aporta fluidez en el desplazamiento por la interfaz. No es una pantalla de aspiración premium en sentido estricto, pero sí una de las piezas más equilibradas del conjunto.

Panel para uso intensivo

En el día a día, la combinación de tamaño, brillo y refresco debería traducirse en una experiencia cómoda para leer, ver vídeo y moverse por apps con rapidez. Nothing no plantea esta pantalla como una innovación radical, sino como una parte bien resuelta de su propuesta. Y en un móvil de estas características, eso suele ser más importante que la espectacularidad aislada.

Cámara principal de 50 MP

La fotografía se articula en torno a una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica OIS, apoyada por EIS y por un sensor de luz ambiental de 360°. El sistema ofrece más detalle, mejor color natural y una exposición más precisa en un rango amplio de condiciones de luz. La cámara se acompaña de un ultra gran angular de 119°, que amplía el margen para fotografía de paisaje, arquitectura o escenas grupales.

La marca integra TrueLens Engine 4 y a Ultra XDR, un procesamiento que combina 13 imágenes RAW para mejorar luces, sombras y fidelidad cromática. El teléfono graba vídeo 4K a 30 fps con OIS, EIS y anti-shake por IA, y suma por primera vez en este segmento la captura dual, que permite grabar simultáneamente con la cámara frontal y la trasera. Se trata de un apartado con bastante más ambición de la que sugeriría su posición de precio.

Vídeo y herramientas creativas

Nothing añade filtros exclusivos, presets y Playground para dar más juego a la edición y al estilo visual. Es una estrategia que encaja con su público, más predispuesto a valorar una identidad fotográfica reconocible que una mera lista de especificaciones. La cámara del Phone (4b) no busca ser la más compleja, sino la más consistente dentro de su propuesta.

Batería amplia y carga rápida

Incorpora una batería de 5.200 mAh, la más grande que Nothing ha montado hasta ahora en un smartphone de la marca. La autonomía llega hasta 18 horas de uso mixto, 22 horas de reproducción de YouTube y 26 horas de navegación en Instagram. En carga, el terminal admite 33 W por cable, con un 50% en menos de 30 minutos y carga completa en algo más de una hora.

Hay que destacar aquí la Safe Cell Technology, pensada para mejorar la resistencia interna, y una conservación del 90% de la capacidad tras 1.200 ciclos de carga. Eso equivale, según la propia marca, a unos tres años de uso diario aproximado. Es un argumento relevante para quienes no cambian de móvil con frecuencia y priorizan durabilidad real.

La batería no se limita a prometer capacidad, sino también una vida útil larga y una carga suficientemente rápida para el día a día. En un mercado donde la autonomía sigue siendo decisiva, esta es una de sus cartas más sólidas.

Nothing OS 4.1 y apoyo prolongado

El software vuelve a ser una parte central de la experiencia. Nothing OS 4.1, basado en Android 16, incorpora animaciones más cuidadas, interacciones más fluidas, control de volumen de 160 niveles y el nuevo Soundscape Widget para audio ambiental personalizado. La marca también asegura una política de soporte de 3 años de actualizaciones de Android y 6 años de parches de seguridad, la más larga de su segmento.

A ello se suma la protección contra burn-in mediante microdesplazamiento de píxeles, una función pensada para preservar mejor la pantalla AMOLED con el paso del tiempo. En el apartado de IA integra ChatGPT de forma nativa en la interfaz, el portapapeles y los widgets, además de Google Gemini, Circle to Search y Hey Google. La Essential Key da acceso directo a Essential Space, Essential Search, Essential Voice, Essential Apps y Playground.

La diferencia aquí no está en añadir funciones de moda, sino en integrarlas con cierto sentido dentro del sistema. Nothing plantea una relación entre software, búsqueda y organización que intenta ser útil más allá del reclamo comercial. En un móvil de entrada, ese enfoque lo sitúa por encima de propuestas más convencionales.

Precio y disponibilidad

Nothing comercializa el Phone (4b) en negro, blanco y azul, con una única configuración de 8 GB + 128 GB. Su precio oficial es de 329 euros. La referencia de compra facilitada por la marca es nothing.tech, donde también se puede consultar el listado completo de especificaciones.

Para quién es adecuado

El Phone (4b) encaja bien con quien busca un móvil diferente sin entrar en la gama alta. Es una opción interesante para usuarios que valoran el diseño, la autonomía, una pantalla grande y luminosa, un software con identidad propia y una política de actualizaciones larga. También puede resultar atractivo para quienes usan el teléfono como herramienta de consumo, fotografía ocasional y organización personal, y no necesitan potencia extrema para tareas muy exigentes.

Valoración

El Nothing Phone (4b) es un lanzamiento especialmente coherente dentro de la estrategia de la marca. Su combinación de diseño reconocible, Glyph Bar, pantalla Super AMOLED de 120 Hz, cámara principal de 50 MP con OIS, batería de 5.200 mAh y Nothing OS 4.1 con funciones de IA integradas construye un conjunto sólido, bien alineado con lo que la marca quiere ser en el mercado: una firma que prioriza identidad y experiencia de uso sin renunciar a especificaciones competitivas.

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Lo más positivo es que el teléfono no depende de un único reclamo para justificar su existencia. Su valor está en la suma de detalles: soporte de software prolongado, carga rápida, una pantalla muy capaz, una propuesta fotográfica cuidada y una estética que no intenta parecerse a la de nadie más. Con un precio oficial de 329 euros, el Phone (4b) se mueve en una franja muy sensible, pero lo hace con argumentos suficientes para destacar por personalidad, equilibrio y una ejecución bastante madura para un modelo de acceso.