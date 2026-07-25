Apple castigará a los usuarios de iPhone: si no pagas habrá restricciones
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Apple ya ha puesto a la venta el 'Apple Upgrade Program', un plan que permite estrenar un nuevo iPhone "cada año", según explican en su página web, mediante cuotas mensuales, pero en el que algunas funciones del iPhone quedan vinculadas al pago de determinados servicios. Si el usuario deja de cumplir con las cuotas establecidas, la entidad podría tomar acciones y limitar algunas funciones.
Este programa solo está disponible para determinados modelos de iPhone y para clientes que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos figuran la aprobación de un estudio de crédito, la contratación de un préstamo a 24 meses con una entidad financiera asociada o la compra del plan AppleCare+.
Desactivar funciones de forma remota
Podrían limitar alguna de las características mediante el 'App Managed Features', una tecnología que permite a los desarrolladores activar o desactivar funciones de una aplicación de forma remota. Gracias a este sistema, ciertas características premium o servicios adicionales solo permanecen disponibles mientras el usuario mantenga una suscripción o cumpla las condiciones del contrato. Si el pago se interrumpe, esas funciones pueden quedar restringidas.
Es importante aclarar que estas medidas no significan que Apple vaya a bloquear por completo un iPhone por dejar de pagar una suscripción. Las restricciones afectan únicamente a los servicios, programas o funciones que dependen de un contrato o de un pago periódico. De esta forma, el dispositivo seguirá funcionando con normalidad, aunque el usuario podría perder el acceso a determinadas ventajas.
Si el comprador incumple las condiciones del contrato o deja de pagar las cuotas, el dispositivo puede entrar en 'Restricted Mode' (modo restringido). En este estado, el iPhone continúa funcionando para las tareas esenciales, pero determinadas funciones quedan limitadas hasta que se resuelva la situación con la entidad financiera. El objetivo de este sistema es proteger a las compañías que financian la compra del dispositivo, sin que ello suponga un bloqueo total del teléfono para el usuario.
El Partner Finance Lock no es una medida general para todos los usuarios de iPhone, sino una herramienta vinculada exclusivamente a los dispositivos adquiridos mediante este sistema de financiación. Si el contrato deja de cumplirse, el terminal puede entrar en un modo restringido sin que ello implique un bloqueo permanente del dispositivo.
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