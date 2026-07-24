SPC Magnes 3: una propuesta coherente para vigilar dentro y fuera de casa

La SPC Magnes 3 se sitúa en un punto intermedio del mercado de la videovigilancia doméstica: no cuenta con especificaciones extremas, pero ofreece un conjunto equilibrado de funciones que permite vigilar una vivienda o un pequeño negocio sin complicar la instalación. Es una cámara compacta, inalámbrica, que puede colocarse tanto en interior como en exterior y que funciona con una batería integrada de 9.600 mAh capaz de alcanzar hasta unos tres meses de autonomía en un escenario de uso medio.

Diseño y enfoque de uso

El diseño responde a una lógica práctica: formato esférico, acabado discreto y una base magnética que se convierte en eje del producto. A partir de esa base, la cámara puede reposar sobre una mesa o una estantería, pero también anclarse a pared o techo, permitiendo cambiarla de posición o retirarla para recargarla sin necesidad de desmontar toda la instalación. Esta versatilidad encaja bien con usos domésticos cambiantes, donde el usuario puede querer vigilar la entrada de la vivienda en un momento concreto y, días después, centrar la atención en una habitación interior.

La decisión de integrar la batería en el cuerpo de la cámara, sin posibilidad de extraerla para cargarla por separado, responde a la necesidad de garantizar estanqueidad y protección frente al agua, algo esencial para mantener la certificación IP65. El reverso de esta elección es que la recarga exige llevar un cable de alimentación hasta la ubicación de la cámara o retirarla temporalmente de su soporte.

Imagen, noche y movimiento: vigilancia sobria

En el terreno de la imagen, SPC opta por una configuración conservadora pero suficiente: grabación en Full HD 1080p y un gran angular de 130 grados. Estos datos permiten cubrir espacios amplios con un nivel de detalle adecuado para identificar personas y movimientos, sin ir a resoluciones superiores que incrementan el consumo de datos y almacenamiento. La sensación que transmite la ficha técnica es la de una cámara pensada para “ver qué pasa” con claridad razonable, más que para realizar un análisis fino de cada escena.

La visión nocturna, con un alcance de hasta 10 metros, completa el conjunto. El sistema infrarrojo devuelve la imagen en blanco y negro cuando la luz cae por completo, una solución habitual en este segmento que privilegia la funcionalidad sobre el impacto visual. Entrega lo que se espera de una cámara doméstica, sin aspirar a ser protagonista de un sistema de seguridad profesional de alto nivel.

La detección de movimiento mediante sensor PIR y el envío de notificaciones al móvil en tiempo real refuerzan la utilidad práctica del dispositivo. La posibilidad de ajustar la sensibilidad del detector en diferentes niveles permite modular el comportamiento de la cámara en función del entorno: no se exige lo mismo a un pasillo interior que a un acceso exterior con tránsito frecuente. Aquí la clave está en encontrar el equilibrio entre recibir avisos relevantes y evitar una avalancha de alertas triviales.

Audio, app y vida conectada

Una de las piezas que completa el carácter “inteligente” de la cámara es el audio bidireccional. La combinación de micrófono y altavoz hace que no solo capture sonido, sino que pueda servir como punto de comunicación remoto, de forma que el usuario, desde su móvil, puede hablar con quien se encuentre delante del dispositivo. La escena típica es la de un progenitor que se dirige a su hijo o su mascota, o la interacción puntual con un repartidor en la puerta de casa.

La gestión global se articula a través de la aplicación SPC IoT, que centraliza la configuración, el acceso al vídeo en directo y la revisión de grabaciones. A ello se suma la compatibilidad con Amazon Alexa y Google Assistant, que integra la cámara en el ecosistema de hogar conectado y facilita, por ejemplo, la visualización en dispositivos con pantalla o el uso de comandos de voz. Esta integración refuerza la idea de la Magnes 3 como un elemento más dentro de una red doméstica de gadgets conectados, más que como un producto aislado.

Almacenamiento y seguridad de las grabaciones

El almacenamiento de vídeo se apoya en un modelo mixto: tarjeta microSD de hasta 128 GB, no incluida, y opción de servicio en la nube mediante suscripción. La primera vía proporciona una solución económica y local, suficiente para muchos usuarios; la segunda añade una capa de seguridad al mantener las grabaciones fuera del entorno físico, lo que puede resultar relevante en caso de robo o daño del dispositivo.

Esta dualidad encaja con el perfil de usuario al que parece dirigirse la cámara: quien quiere una solución sencilla y cerrada puede quedarse en la microSD, mientras que quien prefiera un nivel extra de protección tiene la opción del cloud, a costa de un pago recurrente. No se trata de reinventar el modelo, sino de situarlo en una zona de compromiso razonable.

Batería y autonomía

La batería interna de 9.600 mAh es uno de los argumentos más interesantes. La referencia de hasta tres meses de uso sin recarga se plantea siempre en términos de “alcance medio de utilización”, lo que deja claro que se trata de una situación condicionada por variables como el número de detecciones, la frecuencia de acceso al vídeo o la calidad de la red WiFi.

En un hogar con movimiento constante frente a la cámara, o con una sensibilidad de detección elevada, la autonomía real puede quedar por debajo de esos tres meses. En entornos más tranquilos, sin embargo, se convierte la ausencia de cable en un argumento de peso para instalar la cámara en ubicaciones donde un enchufe no está a mano.

Valoración: una cámara que apuesta por la coherencia

En conjunto, ofrece una combinación de batería interna, instalación flexible, resistencia al agua, visión nocturna y audio bidireccional que encaja con la realidad de la videovigilancia doméstica, sin entrar en una guerra de cifras en resolución o funciones avanzadas de análisis de vídeo. Sus limitaciones —resolución “solo” Full HD, dependencia de un servicio de pago para el almacenamiento en nube, autonomía condicionada por el entorno— son asumibles para el público al que se dirige.

Proporciona vigilancia razonable, comunicación remota y un grado de autonomía suficiente para olvidarse durante semanas de la toma de corriente. Esa apuesta por la normalización, más que por el espectáculo tecnológico, es posiblemente su rasgo más definitorio.

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Precio y web de compra

El precio oficial de la SPC Magnes 3 se sitúa en 99,90 euros. La compra puede realizarse a través de la página de producto en Amazon, y en la página de la empresa.