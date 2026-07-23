Samsung redefine el mercado plegable con una oferta segmentada: del Ultra productivo al Flip expresivo

Samsung ha presentado su nueva generación de dispositivos plegables que abandona la idea de un único formato premium para todos y construir una gama diversificada que responde a distintos estilos de uso. La serie Galaxy Z Fold8 —compuesta por Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8— no solo introduce mejoras técnicas, sino que consolida una estrategia basada en segmentar la experiencia móvil.

La compañía surcoreana articula su propuesta en tres ejes: productividad avanzada, consumo inmersivo de contenido y expresión personal. Este enfoque busca ampliar el alcance de los plegables, tradicionalmente asociados a un nicho tecnológico, hacia un público más amplio con necesidades concretas.

Galaxy Z Fold8 Ultra: el plegable como herramienta de trabajo

El modelo Ultra traslada el concepto más avanzado de la gama Galaxy a un formato plegable. Con una pantalla de 8 pulgadas y un grosor de apenas 4,1 mm desplegado, Samsung sitúa este dispositivo como una alternativa real a entornos de productividad móvil.

Su propuesta se apoya en tres pilares: rendimiento, creación de contenido y autonomía. El sistema de cámaras de hasta 200 MP, junto con capacidades de grabación en 8K y herramientas como Cine LUT, apunta directamente a creadores que buscan sustituir equipos adicionales. A esto se suma un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 5.000 mAh, diseñados para soportar flujos de trabajo intensivos.

Más allá de las especificaciones, el Fold8 Ultra evidencia una tendencia: el smartphone plegable deja de ser un dispositivo experimental para convertirse en un centro de producción portátil.

Galaxy Z Fold8: el equilibrio entre formato y experiencia

El Galaxy Z Fold8 introduce un cambio más sutil pero relevante. Con un peso de 201 gramos, se posiciona como el modelo más ligero de la serie Fold, y redefine el uso cotidiano del plegable.

Su diseño gira en torno a la transición natural entre pantalla externa e interna. La relación de aspecto 10:16 en modo cerrado facilita tareas rápidas, mientras que el formato 4:3 desplegado prioriza la lectura, el consumo de vídeo y el gaming. Este ajuste responde a un patrón de uso cada vez más fragmentado, donde el usuario alterna entre microinteracciones y sesiones prolongadas.

La integración de cámaras duales de 50 MP y funciones como grabación dual o seguimiento automático refuerza su papel como dispositivo versátil, pensado para quienes consumen y crean contenido sin necesidad de un enfoque profesional extremo.

Galaxy Z Flip8: la tecnología como extensión personal

En el extremo opuesto, el Galaxy Z Flip8 se orienta hacia la inmediatez y la personalización. Con 180 gramos y 6,1 mm de grosor, se presenta como el plegable más ligero y compacto de Samsung.

El elemento diferencial es la evolución de la FlexWindow, que pasa de ser una pantalla secundaria a un centro de interacción impulsado por inteligencia artificial. Funciones como Now Brief o la integración con Gemini permiten ejecutar acciones sin abrir el dispositivo, reduciendo la fricción en el uso diario.

La experiencia de cámara también se adapta a este enfoque: selfies optimizados, grabación manos libres y modos específicos para redes sociales convierten al Flip8 en una herramienta orientada a la creación espontánea y la comunicación visual.

La IA como eje transversal de la gama

Más allá del hardware, Samsung sitúa Galaxy AI como el elemento unificador de toda la serie. La inteligencia artificial no se presenta como una función aislada, sino como una capa que conecta aplicaciones, automatiza tareas y adapta el dispositivo al contexto del usuario.

Herramientas como Now Nudge o Gemini Intelligence reflejan una evolución hacia sistemas más proactivos, capaces de anticipar acciones y reducir los pasos necesarios para completar tareas. Esta aproximación refuerza la idea del smartphone como asistente personal continuo.

Una estrategia para democratizar el plegable

El lanzamiento de tres modelos con identidades claramente diferenciadas responde a una intención estratégica: ampliar el mercado de los plegables mediante la especialización.

En lugar de competir únicamente en innovación tecnológica, Samsung apuesta por ajustar cada dispositivo a expectativas concretas:

Fold8 Ultra, para productividad y creación avanzada

Fold8, para consumo inmersivo equilibrado

Flip8, para uso social, ágil y expresivo

Este enfoque sugiere un cambio en la madurez del segmento. Los plegables ya no se presentan como el futuro, sino como una categoría consolidada que empieza a diversificarse.

La inclusión de incentivos como seis meses de Google AI Pro y mejoras en la migración desde otros ecosistemas refuerzan además la intención de atraer nuevos usuarios, especialmente desde iOS.

En conjunto, la serie Galaxy Z Fold8 no solo introduce mejoras técnicas, sino que redefine el posicionamiento de los plegables dentro del mercado móvil: dispositivos que ya no buscan impresionar por su formato, sino integrarse de forma natural en distintas formas de vida digital.

Precios, disponibilidad y dónde comprar

La nueva serie Galaxy Z aterriza en España con una estructura de precios claramente escalonada y una distribución amplia.

En el caso de los formatos tipo libro, el Galaxy Z Fold8 parte de 1.999 euros para la versión de 256 GB, 2.199 euros para 512 GB y 2.599 euros para 1 TB, mientras que el Galaxy Z Fold8 Ultra se sitúa en 2.199 euros (256 GB), 2.399 euros (512 GB) y 2.799 euros (1 TB), consolidándose como el modelo más caro de la gama por su enfoque profesional. El Galaxy Z Flip8, orientado a un público que prioriza diseño y expresión personal, arranca en 1.299 euros para 256 GB y 1.499 euros para 512 GB, posicionándose como la puerta de entrada al plegable premium dentro del catálogo de Samsung.

Todos los modelos pueden reservarse ya y estarán disponibles en España a partir de principios de agosto, con lanzamiento oficial fijado tras el evento Galaxy Unpacked de julio y llegada a tiendas alrededor del 7 de agosto. La compra se podrá realizar directamente en la web de Samsung —donde se concentran colores exclusivos y ventajas de precompra—, en grandes cadenas como MediaMarkt, El Corte Inglés y Amazon, así como en operadores como Movistar, Vodafone u Orange, que ofrecerán financiación y tarifas asociadas para los distintos modelos de la serie Galaxy Z.

Noticias relacionadas

Los precios indicados son susceptibles de variar por promociones puntuales en la web de Samsung y distribuidores autorizados.