Google cuadruplica sus beneficios gracias a las inversiones en IA, pero su elevado gasto inquieta a los inversores

Alphabet va viento en popa. La empresa matriz de Google presentó el miércoles unos resultados trimestrales que ilustran cómo sus inversiones en inteligencia artificial están impulsando todas sus áreas de negocio.

En el segundo trimestre del año, la compañía registró unos beneficios de 112.100 millones de dólares, cuadruplicando así las cifras registradas en el mismo período del año anterior. Este espectacular aumento de las ganancias se debe, en gran medida, a las inversiones de Google en firmas como SpaceX, de Elon Musk, y Anthropic, ambas implicadas en la IA. Esas participaciones aportaron 77.000 millones de dólares a los beneficios totales.

Entre abril y junio, Alphabet ingresó 119.800 millones de dólares, un 24% más que en 2025. Ese salto responde principalmente al lucrativo negocio de Google Cloud, el servicio de computación en la nube que alquila su potencia de cálculo a terceras empresas, así como a las herramientas de Gemini, su modelo de IA generativa. Los ingresos de esta rama se han propulsado un 82% hasta alcanzar los 24.800 millones de dólares.

Una responsable de Google, en la central de datos que la empresa tiene en The Dalles, Oregón. / CONNIE ZHOU / AP

Con este notable impulso, Google Cloud amenaza con ganar terreno y recortar la distancia que le separa de sus dos grandes rivales en este mercado, Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure. El negocio del primero apunta a un aumento trimestral de más del 31%, mientras que el del segundo podría crecer hasta casi un 40%.

Más gasto en IA

El negocio de Google, cuya principal fuente de capital es la publicidad en línea, es robusto. Sin embargo, los expertos también advierten de que el gasto para hacerse un hueco en el sector de la IA no parará de crecer. De hecho, la compañía ya ha anunciado que este año destinará entre 195.000 y 205.000 millones de dólares a la construcción de centros de datos, más del doble que el año pasado y más de lo que había previsto en un principio.

El elevado volumen de inversiones en IA de Google está teniendo un claro impacto en su liquidez. El costoso despliegue de las infraestructuras necesarias para entrenar y sostener esta tecnología ha llevado a la compañía a pasar de tener amplios márgenes y sus abundantes flujos de caja a recurrir a la deuda y a la venta de acciones para financiar sus nuevas inversiones. Así, se espera que Alphabet agote su efectivo este mismo año.

Esto también afecta a otras grandes tecnológicas. Según informa Reuters, los analistas prevén que Amazon también se quedará sin dinero líquido en 2026, mientras que el flujo de caja de Meta probablemente se reducirá un 95,7% y Microsoft recaudará menos de la mitad de efectivo estimado en el ejercicio fiscal anterior. Todas ellas pasarán a utilizar mucho más dinero de sus ventas para reinvertirlo en gastos asociados a la IA.

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Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, presenta las novedades de Google. / Benjamin Fanjoy / AFP

En las últimas horas, y a pesar de cuadruplicar sus beneficios, las acciones de Alphabet han caído un 4,35%. Las de Amazon, Meta y Microsoft, que presentan sus resultados este jueves, han retrocedido un 4,37%, un 3,5% y un 1,8% respectivamente. Una bajada que responde al temor de los inversores de que se sigan revisando al alza las inversiones en IA, que crecen a un ritmo superior a los beneficios alcanzados.