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Samsung impulsa la salud digital con los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Watch9

Los nuevos relojes integran altas dosis de inteligencia artificial, mayor autonomía y un seguimiento más preciso del bienestar diario

Samsung Galaxy Watch

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Pilar Enériz

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Barcelona
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Samsung refuerza su estrategia en salud digital con el lanzamiento de los Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, una nueva generación de relojes inteligentes diseñada para proporcionar un control más completo y continuo del estado físico desde la muñeca. La compañía pone el acento en la combinación de sensores avanzados, inteligencia artificial y mejoras de hardware para transformar datos biométricos en recomendaciones prácticas.

Más potencia, más autonomía, mejor pantalla

Ambos modelos incorporan la plataforma Snapdragon Wear Elite2, que mejora el rendimiento y la eficiencia energética. En paralelo, Samsung introduce pantallas más luminosas —hasta 5.000 nits en el Ultra2— y baterías de mayor capacidad para garantizar un uso continuado durante todo el día.

El objetivo es facilitar una monitorización constante sin comprometer la experiencia de uso ni la visibilidad en exteriores.

Ultra2, pensado para el deporte extremo

El Galaxy Watch Ultra2 se sitúa como el modelo más avanzado, orientado a usuarios exigentes y actividades al aire libre. Su batería de 800 mAh, su construcción en titanio y sus certificaciones de resistencia lo preparan para condiciones extremas, incluido el buceo.

Entre sus funciones destaca el registro automático de métricas bajo el agua —como profundidad o temperatura— y herramientas específicas para running de montaña, con análisis del terreno, altitud y recomendaciones de hidratación en tiempo real.

Watch9, enfoque en el bienestar diario

El Galaxy Watch9 adopta un enfoque más generalista, centrado en el seguimiento de hábitos saludables. Con un diseño más ligero y ergonómico en aluminio, está pensado para llevarse durante las 24 horas, incluyendo el sueño.

El dispositivo ofrece métricas continuas sobre actividad física, descanso y recuperación, con una experiencia fluida y accesible para el usuario medio.

Salud con inteligencia artificial

Uno de los pilares de esta nueva generación es la integración de funciones avanzadas de salud basadas en inteligencia artificial. A través del sensor BioActive, los dispositivos recopilan datos que se traducen en indicadores comprensibles y accionables.

Entre las principales funciones destacan: Detección de apnea del sueño con respaldo regulatorio; monitorización de constantes vitales con alertas personalizadas; puntuación de salud cardiovascular; carga cardiovascular diaria y recomendaciones de recuperación; índice de condición física; y alertas para proteger la salud auditiva.

Samsung subraya que este enfoque busca avanzar hacia una atención más preventiva, basada en el seguimiento continuo y la interpretación inteligente de los datos.

Ecosistema y disponibilidad

Los nuevos Galaxy Watch se integran en el ecosistema de dispositivos de la marca, ampliando las capacidades de la inteligencia artificial aplicada a la salud en el día a día. También incluyen opciones de personalización mediante correas y servicios adicionales como Samsung Care+, además de promociones puntuales vinculadas a plataformas deportivas.

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El Galaxy Watch Ultra2 estará disponible en 47 mm, mientras que el Watch9 llegará en tamaños de 40 y 44 mm. Ambos modelos podrán reservarse desde el 22 de julio y saldrán a la venta el 7 de agosto.

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