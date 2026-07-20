La Generalitat invertirá 2,5 millones de euros anuales a impulsar las empresas catalanas de tecnologías cuánticas

La Generalitat de Catalunya destinará a partir del próximo año una inversión anual de 2,5 millones de euros a espolear el ecosistema nacional que trabaja en el despliegue de tecnologías cuánticas. Así lo ha anunciado este lunes Maria Galindo, secretaria de Polítiques Digitals, en un acto con empresas del sector. Sin embargo, no ha especificado qué proyectos se verán beneficiados por esta inyección ni hasta cuándo se prolongará.

Las tecnologías cuánticas son aquellas que basadas en la mecánica cuántica, la rama de la física que estudia los sistemas atómicos y subatómicos, invisibles al ojo. Estos sistemas anticipan un salto en la computación que permitirá realizar cálculos mucho más complejos y encontrar nuevas soluciones, acelerando la investigación científica, pero también fortificar la criptografía que garantiza la seguridad de las comunicaciones.

Ya en marzo, el gobierno de Salvador Illa anunció que destinará otros 10 millones de euros en licitaciones para reforzar la seguridad de las telecomunicaciones, particularmente sensibles a la disrupción que anticipa esta tecnología.

Mapeo del sector

Catalunya trabaja desde hace años en el desarrollo de este sector. Actualmente, el territorio concentra 52 empresas de tecnología cuántica con una facturación de 91,4 millones de euros y que suman 470 puestos de trabajo, datos de 2025. De estas, un 53,8% son pymes y un 17,3% son start-ups, empresas emergentes. Un 13,5% del tejido cuántico catalán ya factura más de un millón de euros al año, mientras que solo un 2% rebasa los 10 millones de facturación.

El 'conseller' de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha asegurado que el campo de la cuántica es de los pocos en los que Catalunya está en un nivel similar al de potencias tecnológicas como Estados Unidos o China. "Si hacemos las cosas bien hechas aún estamos a tiempo", ha asegurado, remarcando que la solución pasa por "crear más empresas" y potenciarlas con el impulso de la administración pública.

Entre los principales nombres catalanes de este campo despuntan empresas como Luxquanta, Quside o Qilimanjaro Quantum Tech, que ha diseñado los chips del tercer ordenador cuántico del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), una de las infraestructuras científico-tecnológicas más relevantes de Europa y del mundo.

Entre 2022 y el primer trimestre de 2026, estas empresas y otros organismos han captado 40,9 millones de euros de los fondos de la Unión Europea para desplegar 53 proyectos de tecnologías cuánticas.

Además, siete de los 203 hubs tecnológicos que se concentran en Catalunya desarrollan tecnologías cuánticas. Es el caso de Cisco, Deloitte, Vueling, AXA o KPMG.

Sectores punteros

Según el informe elaborado por ACCIÓ, la agencia pública para la competitividad empresarial, las empresas catalanas de tecnología cuántica se centran en ámbitos como la encriptación de las comunicaciones (51,9%), la computación cuántica (44,2%) y el desarrollo de aplicaciones (42,3%). Los sectores en los que más aplican este tipo de soluciones son la industria 4.0 (80,8%) y la ingeniería civil y aeroespacial (61,5%).

Desde el Govern celebran que Catalunya cuenta con centros tecnológicos y de investigación punteros como el BSC, el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) o el Centro Tecnológico de Telecomuniaciones de Catalunya (CTTC), así como un amplio abanico de universidades que forman a cada vez más talento cuántico, una elevada demanda de profesionales que es uno de los principales retos para mejorar la salud del sector.

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Aunque la cuántica abre la puerta a la resolución de problemas complejos, desde ACCIÓ han llamado a la cautela y al equilibrio de expectativas. "Es una tecnología que requiere mucha inversión, acompañamiento y paciencia; pues no genera un retorno a corto plazo", ha advertido la jefa de su equipo de análisis y detección de oportunidades tecnológicas, la ingeniera industrial Guiomar Ibáñez.