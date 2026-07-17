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SharkNinja lanza la Ninja Luxe Café Mini Plus, una cafetera compacta con funciones barista y alto nivel de personalización

El nuevo modelo integra espresso, café de filtro y espumador automático en un formato un 30% más reducido que la generación precedente, pensado para cocinas con espacio limitado

Cafetera compacta de SharkNinja.

Cafetera compacta de SharkNinja.

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Pilar Enériz

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Barcelona
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La compañía SharkNinja amplia su presencia en el segmento del café doméstico con el lanzamiento de la Ninja Luxe Café Mini Plus, una cafetera que combina diferentes métodos de preparación en un dispositivo compacto. El nuevo modelo responde a la creciente demanda de soluciones versátiles que permitan preparar café de calidad profesional sin ocupar demasiado espacio en la cocina.

Formato compacto sin renunciar a prestaciones

Uno de los principales argumentos de la Ninja Luxe Café Mini Plus es su tamaño. El equipo es un 30% más pequeño que la Ninja Luxe Café Pro, lo que facilita su integración en cocinas con espacio limitado sin sacrificar funcionalidades. A pesar de su diseño reducido, incorpora un depósito de agua de 1,3 litros y un recipiente con capacidad para 250 gramos de café en grano.

También incluye un panel de control intuitivo con barra de progreso, diseñado para simplificar la interacción del usuario durante el proceso de preparación.

Tecnología inteligente para resultados consistentes

La cafetera integra la tecnología Barista Assist de Ninja, un sistema que ajusta automáticamente parámetros como el grado de molido y el volumen del espresso. Esta automatización permite obtener resultados consistentes independientemente del nivel de experiencia del usuario, acercando la experiencia de cafetería al entorno doméstico.

Personalización del café al gusto

Ofrece distintas opciones de personalización para adaptarse a preferencias individuales. Entre ellas, destacan los filtros para espresso simple y doble, así como tres niveles de intensidad del café y tres ajustes de temperatura del agua caliente.

Este enfoque permite preparar desde cafés suaves hasta opciones más intensas, ampliando el rango de bebidas disponibles en un solo equipo. Otros modelos de la marca aportan también un importante nivel de personalización a la hora de preparar el café.

Espuma de leche automática con un botón

Otra de las características destacadas es la tecnología AutoFroth manos libres, que genera microespuma de leche de textura cremosa de forma automática. Este sistema facilita la preparación de bebidas como cappuccinos o lattes sin necesidad de intervención manual, uno de los puntos clave para usuarios que buscan comodidad sin renunciar a la calidad.

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Precio y disponibilidad

La Ninja Luxe Café Mini Plus ya está disponible en el mercado con un precio recomendado de 499,99 euros. El fabricante la posiciona como una solución para los amantes del café al gusto.

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