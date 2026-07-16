vivo lanza en Europa el V70 Lite 5G con cámara Sony de 50 MP y batería de 6.500 mAh

La firma vivo ha anunciado el lanzamiento en Europa del V70 Lite 5G, un smartphone que amplia el acceso a funciones habituales de gamas superiores. El dispositivo combina una cámara principal de 50 megapíxeles, una batería de alta capacidad y un procesador orientado al rendimiento en redes 5G.

El terminal se apoya en la plataforma MediaTek Dimensity 7400-Turbo, fabricada en 4 nanómetros, con el objetivo de ofrecer un funcionamiento fluido tanto en tareas cotidianas como en aplicaciones exigentes, incluyendo juegos y multitarea.

Cámara Sony IMX882 y funciones de inteligencia artificial

El apartado fotográfico está liderado por un sensor Sony IMX882 de 50 MP con apertura f/1,79, diseñado para mejorar la captura de imágenes en distintas condiciones de luz. Incluye zoom 2x sin pérdida de calidad y se complementa con una cámara ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 32 MP.

El sistema incorpora varias funciones basadas en inteligencia artificial, como mejoras en retrato con iluminación optimizada, reducción de ruido en escenas nocturnas y herramientas de edición como borrado inteligente o filtros creativos. También permite grabación de vídeo en 4K con ambas cámaras.

Batería de 6.500 mAh y carga rápida de 90 W

Uno de los elementos más destacados es la batería BlueVolt de 6.500 mAh, que busca garantizar autonomía para un uso intensivo durante toda la jornada. El dispositivo admite carga rápida de 90 W, capaz de completar una carga en menos de una hora.

Incluye además carga de paso, una función pensada para reducir el calentamiento durante sesiones de juego al alimentar directamente el sistema. Según la compañía, la batería está diseñada para mantener su rendimiento tras más de 1.600 ciclos de carga.

Pantalla AMOLED y experiencia multimedia

El V70 Lite 5G integra una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, junto con compatibilidad HDR10+. A esto se suma un sistema de doble altavoz estéreo con aumento de volumen, orientado al consumo de contenido multimedia.

En el ámbito del software, el terminal llega con OriginOS 6, que incorpora funciones de inteligencia artificial, herramientas de productividad y opciones de personalización.

Diseño, resistencia y disponibilidad

El dispositivo presenta un diseño de bordes planos con acabado estilizado y está disponible en colores negro, azul y rosa. Cuenta con certificación IP65 frente a polvo y salpicaduras.

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El vivo V70 Lite 5G se comercializa por 399 euros en su versión de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a través de canales abiertos y online. Su llegada a operadores está prevista a partir de septiembre.