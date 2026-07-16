Motorola lanza el edge 70 max con Snapdragon 8 Gen 5 y batería de 7100 mAh

Motorola, compañía propiedad de Lenovo, ha presentado el edge 70 max, un smartphone de gama alta centrado en el rendimiento, la autonomía y la resistencia. El dispositivo integra el procesador Snapdragon 8 Gen 5, una pantalla Quad HD+ de alta luminosidad y una batería de gran capacidad, junto a un sistema de cámaras optimizado con inteligencia artificial.

Rendimiento y refrigeración

El edge 70 max incorpora la plataforma Snapdragon 8 Gen 5, con velocidades de hasta 3,8 GHz. Según la compañía, el rendimiento de CPU mejora un 36% respecto a la generación anterior, mientras que la GPU aumenta un 11% y la unidad de procesamiento de IA un 46%.

El dispositivo añade un sistema de refrigeración por cámara de vapor con metal líquido y una superficie de 5.500 mm² para controlar la temperatura en escenarios de alta carga, como juegos o multitarea. Se comercializa con hasta 8 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento interno.

Pantalla y sonido

El terminal cuenta con una pantalla Quad HD+ (2K) basada en tecnología AMOLED, con una tasa de refresco de 144 Hz y compatibilidad con color de 10 bits y espacio DCI-P3. Motorola sitúa su brillo máximo en 7000 nits y destaca la certificación Pantone para la calibración de color.

En el apartado de audio, integra altavoces estéreo con certificación Hi-Res, soporte para Dolby Atmos y tecnología Snapdragon Sound para mejorar la transmisión inalámbrica.

Batería y carga

Uno de los elementos diferenciales es su batería de 7100 mAh basada en tecnología de silicio-carbono. Motorola estima una autonomía superior a las 74 horas en uso mixto.

El sistema de carga incluye 90 W por cable, capaz de proporcionar varias horas de uso en pocos minutos, y carga inalámbrica magnética Qi2 de 25 W. El dispositivo ha obtenido una puntuación de 160 en DXOMARK en el apartado de batería.

Diseño y resistencia

El edge 70 max combina un marco de aluminio con una trasera de cristal mate. Está disponible en tres colores desarrollados con Pantone: Aqua Gray, Dark Shadow e Ice Melt.

Cuenta con certificaciones IP68 e IP69 frente a agua y polvo, así como resistencia conforme a estándares militares. Integra protección Gorilla Glass 7i y está preparado para soportar caídas de hasta 1,8 metros.

Sistema de cámaras

El sistema fotográfico está liderado por un sensor principal Sony LYTIA 710 de 50 MP con estabilización óptica. Se completa con un ultra gran angular de 8 MP con función macro y una cámara frontal de 32 MP con grabación en 4K.

El software incorpora funciones de IA como Photo Enhancement Engine y Signature Style, orientadas a optimizar automáticamente parámetros de imagen según el contexto y las preferencias del usuario.

Noticias relacionadas

Precio y disponibilidad

El motorola edge 70 max está disponible en España desde hoy a partir de 699 euros para la versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Se podrá adquirir a través de la web oficial de Motorola y distribuidores habituales, con promociones de lanzamiento que incluyen accesorios y descuentos vinculados a programas de recompra.