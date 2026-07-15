Novedades tecnológicas
La creadora de ChatGPT saltará a los dispositivos con un altavoz con IA integrada y "rasgos humanos"
OpenAI está desarrollando un "compañero con rasgos humanos que vive en el hogar" y que no tendrá pantalla, según adelanta Bloomberg
El esperado salto de OpenAI al mercado del hardware no será un teléfono móvil que compita con el iPhone, sino un altavoz inteligente portátil y sin pantalla que se sincronizará con ChatGPT.
Según adelanta Bloomberg, la start-up dirigida por Sam Altman describe internamente este nuevo producto como un "compañero de IA con rasgos humanos que vive en el hogar".
Este altavoz con IA integrada, aún en fase de desarrollo, tratará de ser algo más que la Alexa de ChatGPT. Fuentes internas han explicado a Bloomberg que el dispositivo tendrá "personalidad" y podrá acceder a la vida digital del usuario, lo que le permitirá aprender de forma proactiva sobre su propietario para así personalizar el servicio.
Aunque no tendrá pantalla, el artilugio que diseña OpenAI buscará ser un cuerpo físico para ChatGPT. Así, incorporará "elementos mecánicos que pueden moverse por sí mismos". Se desconoce si adoptará una forma antropomórfica, similar a la de un humano.
Demanda de Apple
Según Bloomberg, el producto está siendo desarrollado gracias a la ayuda de ex empleados de Apple que trabajaron en el diseño del iPhone.
La semana pasada, el gigante tecnológico dirigido por Tim Cook presentó una dura demanda contra OpenAI en la que acusa a la start-up de IA generativa de robar patentes y documentos confidenciales para desarrollar su "familia de productos", entre ellos un hipotético competidor del icónico smartphone de Apple. Ambas compañías mantienen una alianza comercial desde 2024.
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