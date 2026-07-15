Huawei presenta Pura 90s, FreeClip 2 S y MatePad Air: precios, fechas y novedades

Huawei ha celebrado en Kuala Lumpur (Malasia) su evento global de lanzamiento de productos insignia bajo el lema “Now is your moment”, donde ha dado a conocer su nueva gama de dispositivos: la serie Pura 90s, los auriculares FreeClip 2 S y la tablet MatePad Air. Con este lanzamiento, la compañía refuerza su apuesta por un ecosistema inteligente que integra diseño, fotografía avanzada y herramientas de productividad basadas en inteligencia artificial.

La serie Pura 90s introduce mejoras significativas en fotografía móvil, combinando hardware de alto nivel con funciones de composición y optimización mediante IA. Estas capacidades permiten agilizar el proceso creativo, desde la captura hasta la edición, con resultados más precisos y expresivos. En el apartado estético, los dispositivos adoptan la filosofía “Rhythm of Colour”, con acabados en degradado y una identidad visual diferenciada.

Diseño y comodidad en audio

Los nuevos FreeClip 2 S apuestan por una estética luminosa y un diseño orientado al uso cotidiano, con materiales que combinan acabados metálicos y tonos orgánicos.

Destacan por su formato abierto y enfoque en la comodidad. Incorporan un nuevo estuche de carga “Luminous”, que incrementa en un 20% el espacio interior útil y permite almacenar pequeños accesorios adicionales. El diseño del puente Airy C-bridge, fabricado con silicona líquida hipoalergénica, busca equilibrar ergonomía y estética.

Estos auriculares estarán disponibles en España con un precio recomendado de 229 euros. Como promoción de lanzamiento, la marca ofrece un descuento de 30 euros mediante cupón, junto con beneficios adicionales como un accesorio de joyería y cobertura Huawei Care durante 12 meses.

Productividad portátil

La tableta MatePad Air se posiciona como una herramienta para el trabajo y la creación de contenidos, con un diseño ultrafino y prestaciones cercanas a las de un ordenador portátil.

Con un grosor de 5,3 mm, integra una pantalla OLED PaperMatte orientada a reducir reflejos y mejorar la experiencia visual. El dispositivo combina el poco peso con un rendimiento de gama alta, incorporando herramientas de inteligencia artificial para facilitar tareas como la edición, la gestión de documentos o la creación de contenidos.

Según la compañía, esta tableta busca ofrecer una experiencia de productividad equivalente a la de un ordenador, manteniendo la portabilidad como elemento clave.

Lanzamiento en España

Mientras que los FreeClip 2 S ya tienen precio y disponibilidad confirmados, la serie Pura 90s y la MatePad Air llegarán próximamente al mercado español.

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Huawei no ha detallado aún fechas concretas ni precios para estos dispositivos, aunque ha avanzado que ampliarán su catálogo con mejoras en diseño, rendimiento e integración dentro de su ecosistema conectado.