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TECNOLOGÍA

Un videojuego para detectar la dislexia con un 90% de precisión avalado por la ciencia

El proyecto de Change Dyslexia, vinculado a la Universidad Carnegie Mellon, utiliza inteligencia artificial y miles de pruebas para identificar señales tempranas del trastorno en niños

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Pilar Enériz

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Ciutadella
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La detección temprana de la dislexia puede apoyarse ahora en una herramienta tecnológica que transforma el proceso de evaluación en un juego infantil. El proyecto, desarrollado por Change Dyslexia en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh (Estados Unidos), se presenta como un software avalado científicamente y basado en miles de pruebas, capaz de detectar indicios del trastorno con una precisión cercana al 90%.

La iniciativa combina investigación académica y tecnología aplicada con el objetivo de facilitar un diagnóstico más accesible y temprano. Su planteamiento busca reducir las barreras que todavía existen en muchos entornos educativos y familiares para identificar la dislexia en fases iniciales.

Un test en formato de juego

La herramienta propone a los niños distintas dinámicas lúdicas que permiten registrar cómo responden a tareas vinculadas con la lectura y otros procesos cognitivos. A partir de esa interacción, el sistema analiza patrones de comportamiento y genera información útil para detectar posibles señales de dislexia.

Frente a las evaluaciones tradicionales, que suelen requerir más tiempo y la intervención de especialistas, este enfoque busca agilizar la primera detección sin sustituir el trabajo profesional. La idea es convertir una prueba compleja en una experiencia más sencilla y menos invasiva para el menor.

Inteligencia artificial y validación científica

El software se apoya en técnicas de inteligencia artificial y en un volumen amplio de pruebas realizadas previamente. Según la información difundida por el proyecto, el sistema ha sido validado científicamente y ajustado a partir de miles de tests, lo que le permite alcanzar una alta fiabilidad en la identificación de indicios compatibles con la dislexia.

Este tipo de herramientas puede resultar especialmente útil en contextos donde el acceso a especialistas es limitado o donde el diagnóstico tarda en llegar. Su función, en todo caso, es servir como apoyo a la evaluación profesional y no como sustituto.

Presencia española en el proyecto

Entre las personas vinculadas al desarrollo de Change Dyslexia figura la investigadora española Luz Rello, fundadora de la iniciativa y una de las voces más conocidas en el ámbito de la dislexia y la tecnología aplicada a su detección.

Su trayectoria ha estado centrada en buscar soluciones que permitan identificar antes las dificultades de lectura y ofrecer recursos útiles para el aprendizaje. En este caso, su trabajo forma parte de un proyecto internacional con base en Estados Unidos y vocación de uso amplio.

Herramienta social

Change Dyslexia plantea esta tecnología como una vía para democratizar la detección de la dislexia y hacerla más accesible. En un trastorno que afecta a la lectura y que puede pasar desapercibido durante años, la combinación de juego, datos e inteligencia artificial abre una nueva posibilidad para actuar antes.

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El proyecto pone el acento en la utilidad social de la tecnología: usarla no solo para innovar, sino para mejorar la identificación de un problema que impacta en el rendimiento escolar y en la trayectoria educativa de muchos niños.

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