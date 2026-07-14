Roomba Plus 415 Combo con Base AutoWash: aspirar, fregar y reducir mantenimiento

El Roomba Plus 415 Combo con Base AutoWash llega a nuestro mercado como un robot aspirador y friegasuelos pensado para hacerse cargo de la limpieza diaria con rapidez y de manera satisfactoria. Integra aspirado y fregado simultáneo, potencia de succión de 20.000 Pa, navegación ClearView LiDAR y un sistema de mantenimiento automático orientado a reducir tareas repetitivas.

Diseño y formato

Su perfil es uno de los rasgos relevantes: mide 8,35 cm de altura y 29,8 cm de ancho, una cifra que la marca vincula a una mejor capacidad para pasar bajo camas, sofás y armarios. También se describe como un robot un 21% más compacto, lo que apunta a una orientación clara hacia hogares con muebles bajos y espacios donde otros modelos no pueden trabajar.

Limpieza en uso

El sistema combina mopas DualClean y la tecnología SmartScrub, que realiza un fregado intensivo en zonas con suciedad incrustada. Cuenta además con un brazo articulado de fregado que tiene un alcance un 56% mayor que el del Roomba Plus 405 Combo, con la idea de llegar mejor a esquinas, bordes y áreas complicadas.

Destacar que la tecnología SmartScrub, ha sido especialmente disseñada para realizar una limpieza más profunda en zonas especialmente sucias mediante una presión adicional y un fregado más intensivo. Gracias a su diseño más compacto, puede acceder fácilmente bajo sofás, camas y muebles, permitiendo una limpieza profunda incluso en las zonas de difícil acceso.

Potencia y fregado

La cifra de 20.000 Pa sitúa a este modelo en un nivel alto de succión dentro de la gama doméstica de la marca. En términos prácticos, la propuesta no se limita a recoger polvo o migas: también busca afrontar restos secos, huellas de barro y pequeñas salpicaduras. Las pruebas realizadas al equipo ponen de manifiesto que estas tareas se saldan de manera notable.

Navegación y obstáculos

La navegación ClearView LiDAR crea mapas del hogar en unos 9 minutos y detecta obstáculos a diferentes alturas, como cables, zapatos u objetos cotidianos. La marca confirma que esto permite una limpieza más metódica y menos interrumpida, algo especialmente útil en casas vividas y con circulación frecuente.

Alfombras y desniveles

El robot detecta automáticamente las alfombras y eleva las mopas 10 mm antes de cruzarlas, para evitar humedecerlas. Destacar que el equipo supera desniveles con facilidad, lo que refuerza la idea de un robot preparado para una casa real, no solo para un espacio despejado.

Base AutoWash

La Base AutoWash es, probablemente, la parte más diferenciadora del conjunto. Lava y seca las mopas con aire caliente a 45 °C tras cada ciclo, vacía automáticamente el depósito de suciedad durante hasta 3 meses, vuelve a humedecer las mopas cuando hace falta y almacena agua suficiente para un mes de fregado.

Menos tareas

Aquí está el argumento de uso más sólido del producto: reducir mantenimiento manual. No elimina la intervención humana, pero sí la concentra en menos momentos, algo que puede resultar decisivo para quien busca automatizar la rutina doméstica sin pasar por un sistema más complejo o voluminoso.

Valoración

El Roomba Plus 415 Combo con Base AutoWash se muestra como un robot bien planteado para viviendas que valoren la autonomía, el acceso bajo muebles y el fregado diario sin demasiada supervisión. Su combinación de succión alta, LiDAR, mopas elevables y base de autolimpieza lo coloca como una propuesta completa para casa.

El modelo ofrece una arquitectura técnica convincente y una promesa clara de comodidad con resultados óptimos.

En conjunto, se trata de un robot que no aspira tanto a sorprender por una función aislada como por la integración de varias soluciones ya conocidas en un solo producto compacto. Su mérito está en la coherencia del planteamiento: aspirar, fregar, mapear, evitar alfombras y rebajar mantenimiento, todo en un equipo que busca hacerse poco visible en el día a día. Y accesible.

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Precio

El precio es de 499 euros y se puede adquirir en la web oficial de iRobot España: iRobot Roomba Plus 415 Combo con Base AutoWash.