Huawei FreeClip 2 S: diseño abierto, acabado metálico y audio adaptativo en unos auriculares que no se notan

Huawei ha presentado hoy los FreeClip 2 S, una evolución de sus auriculares abiertos que refuerza tres aspectos: diseño, comodidad y calidad de sonido. La compañía mantiene el concepto de audio abierto —pensado para un uso prolongado sin sensación de presión—, pero introduce mejoras tanto en la estética como en la experiencia acústica, apoyándose en algoritmos inteligentes y un nuevo chip de audio.

Diseño icónico con acabado metálico

Adoptan la llamada estética luminosa, una combinación de brillo metálico líquido y tonos orgánicos que se traduce en dos acabados: Deepsea Blue y Space Silver. El estuche de carga, compacto y simétrico, ha sido sometido a más de un centenar de procesos de fabricación para lograr un acabado metálico brillante con una silueta redondeada.

Al abrirlo, los auriculares se presentan con una disposición que recuerda a una pieza de joyería, reforzando el enfoque estético del producto. El interior del estuche ha sido rediseñado para ofrecer un 20% más de espacio, permitiendo guardar pequeños objetos como accesorios o pendientes.

Ligereza y comodidad sin presión

Cada auricular pesa 5,1 gramos y mantiene la filosofía de “apenas se nota” de la generación anterior. El puente Airy C-bridge, fabricado en silicona líquida hipoalergénica, es ahora un 25% más suave, lo que mejora el ajuste sin comprometer la sujeción.

Este diseño abierto evita la sensación de aislamiento total, permitiendo escuchar el entorno sin sacrificar estabilidad: no se caen y prácticamente no se sienten durante su uso continuado.

Audio adaptativo con inteligencia artificial

En el apartado sonoro, Huawei incorpora un chip de audio de tercera generación junto a un procesador NPU de inteligencia artificial. El sistema introduce un algoritmo de volumen adaptativo capaz de ajustar automáticamente el sonido en función del entorno.

Gracias a la detección en tiempo real del ruido ambiental y a la normalización del volumen, los auriculares mantienen una experiencia de escucha constante tanto en espacios ruidosos como en ambientes tranquilos. A esto se suma una mejora adaptativa de la voz, pensada para optimizar tanto música como contenidos hablados, como audiolibros o podcasts.

El conjunto se completa con un controlador de doble diafragma, que busca equilibrar la claridad de las voces con la potencia de los graves. Ofrece tres niveles de sensibilidad para adaptarse a las preferencias del usuario.

Extras y protección del producto

Entre los servicios asociados destaca Huawei Loss Care, que permite adquirir un auricular de reemplazo por el 50% de su precio en caso de pérdida o daño accidental durante el primer año.

Precio y disponibilidad

Los Huawei FreeClip 2 S llegan al mercado con un precio recomendado de 229 euros. Como promoción de lanzamiento, disponible hasta el 17 de agosto, se aplica un descuento de 30 euros con el cupón ANUEVOFC2.

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La oferta se completa con un accesorio de joyería de Les Néréides para los primeros 200 compradores y 12 meses de Huawei Care con reemplazo de auricular. Los dispositivos podrán adquirirse en la Huawei Store, plataformas de comercio electrónico autorizadas y tiendas físicas de la marca.