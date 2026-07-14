Fnac entra de lleno en el reacondicionado con Restart y garantía de tres años

Fnac España ha anunciado el lanzamiento de Restart, un servicio centrado en la venta de dispositivos tecnológicos reacondicionados. La iniciativa se enmarca en “Beyond Everyday”, la estrategia global de la compañía orientada a avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles y a adaptar la relación de los usuarios con la tecnología.

Con este movimiento, Fnac se posiciona en un segmento en crecimiento, marcado por la creciente demanda de dispositivos premium a menor precio y por una mayor sensibilidad hacia la reutilización y el impacto ambiental. El servicio busca facilitar el acceso a tecnología de alta gama mediante productos de segunda vida respaldados por la garantía y el servicio de la compañía.

Garantía ampliada en un mercado competitivo

Uno de los elementos diferenciales de Restart es la inclusión de tres años de garantía en todos los dispositivos, una cobertura poco habitual en el mercado del reacondicionado. Con ello, Fnac busca reforzar la confianza del consumidor y reducir las barreras de entrada en este tipo de compra frente al producto nuevo.

“Con Fnac Restart queremos responder a una demanda creciente de dispositivos reacondicionados con todas las garantías. Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa fiable que permita acceder a tecnología premium de forma más asequible, al tiempo que prolongamos la vida útil de los productos y fomentamos un modelo de consumo más responsable”, afirma Domingo Guillén, director general de Fnac España.

Despliegue inicial y foco en smartphones

En esta primera fase, Restart estará disponible tanto en la web fnac.es como en cinco tiendas físicas: Callao, Goya y Parquesur en Madrid, y Rambles y L’Illa Diagonal en Barcelona.

El catálogo inicial se centrará en smartphones de gama alta, con especial protagonismo de modelos de iPhone, uno de los segmentos con mayor rotación dentro del mercado de reacondicionados.

Revisión técnica y clasificación por estado

Los dispositivos incluidos en Restart pasan por un proceso de revisión y puesta a punto realizado por personal especializado. En el caso de productos Apple, la compañía indica que se utilizan piezas originales.

Los dispositivos se clasifican en tres grados según su estado estético:

Grado A: muy buen estado, con marcas mínimas de uso

Grado B: buen estado, con ligeras señales de uso

Grado C: estado con signos de uso más visibles, con un precio más ajustado

Recompra y economía circular

El servicio se articula en torno a un modelo de economía circular que comienza con la recompra de dispositivos usados a clientes. Tras su reacondicionamiento, estos productos vuelven al mercado, lo que permite extender su ciclo de vida y reducir la generación de residuos electrónicos.

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Fnac refuerza su presencia en el negocio del reacondicionado en un contexto de crecimiento sostenido del segmento.