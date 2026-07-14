Un 68% de las empresas de España aseguran que la IA no tiene un impacto negativo en el empleo

Pocos temores van más ligados a la inteligencia artificial que la pérdida de empleos. Sin embargo, una reciente encuesta apunta en una dirección más optimista: hasta un 68% de las pequeñas y medianas empresas de España señalan que la adopción de esta tecnología no ha supuesto un impacto negativo en la ocupación.

En el Observatorio Anual IAON, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Aragón junto a Microsoft e Ibercaja con el objetivo de promover el uso de la IA, un 35% de las pymes aseguran que no ha reducido el número de empleos, pero sí ha transformado algunas funciones. Otro 24% indica que "no ha tenido ni tendrá impacto" en los puestos de trabajo y un 9% añade que sí ha creado nuevas plazas laborales vinculadas a su uso.

Por el contrario, un 13% de los encuestados espera que la integración de la IA generativa se traduzca en una reducción del personal "en el futuro, mientras que otro 6% ya ha disminuido su plantilla de forma parcial "gracias a la automatización". Algunos estudios recientes, como el Digital Talent Overview 2026 elaborado por Mobile World Capital, han advertido que ese proceso está erosionando principalmente los puestos de trabajo júnior, traduciéndose en una menor contratación de los perfiles más jóvenes.

El informe del Observatorio Anual IAON, que ha entrevistado a 1.600 personas y entidades, apunta a que un 25% de las empresas ya ha integrado la IA en su negocio, otro 25% está en fase de experimentación, un 24,8% descarta incorporarla y otro 24% se lo plantea pero aún no lo ha hecho.

Inversión y retorno

Un 18% de las pymes encuestadas invierte menos de 1.000 euros al año en IA, lo que significa que apuestan por herramientas gratuitas o freemium de menor calidad. Solo un 15% destina más de 5.000 euros anuales.

Que la mitad de las pymes no haya adoptado la IA responde principalmente a la falta de conocimiento o formación de los equipos (49%), a las preocupaciones sobre seguridad y protección de datos (39%) y al coste económico de las herramientas generativas (34%), pero también a la resistencia interna al cambio en la organización (16%), a la falta de tiempo (11%) o a que no ven un retorno claro de la inversión (9%).

Sobre ese último punto, crucial para los negocios, solo un 15% de las encuestadas asegura que los beneficios del uso de la IA superan con creces su coste. Otro 31% asegura haber percibido un retorno moderado, con mejoras que aún no compensan toda la inversión. Por otro lado, un 30% dice no haber notado ningún impacto significativo, un 20% dice que es demasiado pronto para valorar y un 4% que la inversión no ha generado los resultados esperados.

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El Gobierno de Aragón —presidido por el PP—, Microsoft, Ibercaja y la Fundación Ibercaja colaboran para promocionar el uso social y empresarial de la IA. Además, el gigante tecnológico trabaja en el despliegue de su región cloud en la comunidad aragonesa, un macroproyecto de centros de datos que inquieta a varios expertos por el elevado consumo energético e hídrico y el impacto climático de estas infraestructuras.