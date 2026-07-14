Más de un centenar de economistas, tecnólogos y 12 Premios Nobel advierten de que la IA amenaza con causar un "desplazamiento masivo de empleos"

Pocos temas han generado un debate más intenso en torno a la inteligencia artificial que su impacto laboral. ¿Te quitará el trabajo un algoritmo? ¿La automatización se traducirá en un aumento del paro? ¿Pueden crearse nuevos empleos relacionados con esta tecnología?

Casi 200 economistas y directivos de la industria tecnológica han firmado una carta abierta en la que piden "actuar ahora" para anticiparse a los potenciales efectos negativos que la IA tendrá en la economía, entre ellos un "desplazamiento masivo de empleos". Entre los firmantes destacan hasta 16 ganadores del Premio Nobel, como Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Daron Acemoglu, Ben Bernanke o Philippe Aghion.

La petición, de mínimos, si no que se limita a advertir del impacto de unos sistemas de IA generativa cada vez más potentes. "Esto podría impulsar una transformación sin precedentes de nuestra economía, de mayor envergadura que la Revolución Industrial, pero que se desarrollaría en un plazo de tiempo mucho más breve. Podría acarrear riesgos, como la pérdida de puestos de trabajo a gran escala, así como oportunidades, como mejoras significativas en el nivel de vida".

Acción sin respuesta clara

La carta hace una llamada a la acción en la que tampoco plantea una respuesta a ese reto. "Los economistas, los responsables políticos y los líderes tecnológicos deben actuar ahora para comprender los aspectos económicos de la IA transformadora y crear los incentivos, las medidas de protección y las instituciones necesarias para orientar la IA en una dirección que complemente a los seres humanos y beneficie a la sociedad".

Así, los economistas que firman la carta pueden coincidir en el diagnóstico sin hacerlo en el remedio. Recientemente, Aghion señaló desde Barcelona que "por ahora, los datos indican que no hay un impacto laboral notable ni una destrucción masiva de empleos". Así, vaticinó que "destruirá empleos, pero creará otros de nuevos".

Popes del sector tecnológico

La petición también está firmada por representantes de la industria tecnológica como Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google; Jeff Dean, su actual científico jefe; Wojciech Zaremba y Sarah Friar, cofundador y directora de finanzas de OpenAI, la creadora de ChatGPT; Jack Clark, cofundador de Anthropic; Yann LeCun, ex científico jefe de IA en Meta y actual presidente ejecutivo de la start-up Advanced Machine Intelligence; el también pionero de la IA Yoshua Bengio; o el empresario e inversor Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn.

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Entre los nombres españoles que figuran en la carta están el catalán Carles Boix, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Princeton; el vasco Víctor Aguirregabiria, profesor de economía de la Universidad de Toronto; y Carlos Serrano, profesor de economía en HEC París.