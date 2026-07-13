El sector tecnológico de Catalunya dispara su negocio a un récord de 30.600 millones de euros

El sector tecnológico de Catalunya no para de crecer. En 2025, las empresas TIC siguieron ganando músculo al generar un negocio récord de 30.600 millones de euros, una cifra que se ha duplicado a lo largo de la última década y que, en términos de facturación, ya equivale al 9,1% del producto interior bruto (PIB) del país.

Así lo indica el Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2026, el informe del Cercle Tecnològic que, desde hace 18 años, sirve para medir el estado de salud de la economía digital catalana.

Actualmente, hay 17.385 empresas en Catalunya que prestan servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cerca del 80% tienen menos de 10 trabajadores, mientras que onze de ellas emplean a más de 1.000 personas. "Hemos crecido en pequeñas empresas, pero también en medianas y grandes. Esto da solidez al tejido empresarial catalán alrededor de la tecnología", ha celebrado Joan Ramon Barrera, presidente del Cercle Tecnològic.

Ese crecimiento sigue concentrándose en Barcelona y su provincia, que siguen albergando un 86,3% de las empresas tecnológicas y hasta un 92,1% de los puestos de trabajo. Las otras tres provincias catalanas, Girona, Lleida y Tarragona, siguen ocupando una posición marginal en ese sentido.

La expansión de la industria también se aprecia en otros índices como el valor añadido bruto. Entre 2015 y 2025, la aportación del sector TIC en ese campo ha pasado de 5.624 millones de euros a 11.112 millones. En ese sentido, ya logra superar la aportación de otros sectores estratégicos como la automoción, el comercio detallista o el farmacéutico. En términos de valor añadido bruto, las empresas tecnológicas representan un 4,2% del de Catalunya, una aportación superior a la de España (3,8%) y de otros países europeos como Italia.

Talento, el reto pendiente

Como ya es habitual, el informe del Cercle Tecnològic ha expuesto que la captación de talento sigue siendo el principal reto pendiente del sector, que demanda más profesionales de los que encuentra en el mercado. Aunque los profesionales tecnológicos ya representan el 3,89% de todos los trabajadores de Catalunya, el año pasado quedaron hasta 1.690 plazas disponibles sin cubrir.

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Ese desequilibrio también se traduce en el sistema universitario catalán, que, según Barrera, "sigue sin poder absorber completamente" el creciente interés en grados y titulaciones de áreas como la IA, la ingeniería informática, el desarrollo de aplicaciones multiplataforma o la ciberseguridad.