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La fregona T16 Pro Heat limpia con agua a 90 °C, tiene 30.000 Pa de succión y un diseño ultrafino para zonas difíciles

Dreame amplía su catálogo de limpieza doméstica con el lanzamiento de un nuevo modelo que apuesta por el uso de agua caliente para mejorar la eficacia frente a la suciedad incrustada

T16 Pro Heat

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Pilar Enériz

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Dreame ha anunciado la llegada al mercado de la T16 Pro Heat, su nuevo modelo de fregona eléctrica —también capaz de aspirar en seco y húmedo— orientado a una limpieza profunda de los suelos domésticos. El dispositivo combina agua caliente a alta temperatura, potencia de succión elevada y sistemas automatizados para adaptar el rendimiento en función del nivel de suciedad.

Limpieza con agua caliente y succión elevada

Uno de los principales elementos diferenciales de este modelo es su sistema de lavado con agua caliente, que alcanza hasta los 90 °C. Este enfoque permite disolver con mayor eficacia grasa, restos pegajosos y suciedad seca en comparación con métodos tradicionales.

Integra una potencia de succión de 30.000 Pa, lo que facilita la recogida tanto de residuos sólidos como líquidos en una sola pasada. Según el fabricante, está pensada para afrontar desde derrames cotidianos hasta suciedad habitual en hogares con mascotas, como barro o pelo. En este contexto, incorpora un sistema antienredos de doble rascador que busca reducir la acumulación de cabello en el cepillo.

Tecnología para bordes y superficies complejas

El dispositivo incluye la tecnología WhaleSweep, un brazo robótico que se despliega automáticamente para limpiar bordes, esquinas y rodapiés, zonas donde suele acumularse suciedad y que a menudo quedan fuera del alcance de otros sistemas.

Cuenta con un sistema de detección multiespectral que analiza el estado del suelo en tiempo real y ajusta de forma automática tanto la potencia de succión como el flujo de agua. El objetivo es optimizar el rendimiento sin intervención manual.

Diseño ultrafino y autonomía prolongada

La T16 Pro Heat mantiene un perfil de 9,85 cm de altura y un diseño que permite una inclinación de 180 grados, lo que facilita la limpieza bajo muebles bajos.

En cuanto a autonomía, ofrece hasta 70 minutos de uso gracias a una batería extraíble. El fabricante prevé también la posibilidad de ampliar este tiempo mediante una batería adicional opcional.

El sistema se completa con una función de autolimpieza del cepillo, seguida de un secado con aire caliente a 95 °C, orientado a mantener el dispositivo en condiciones óptimas tras cada uso.

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Disponibilidad y precio

La Dreame T16 Pro Heat ya está disponible en la web oficial de la marca y en distribuidores autorizados con un precio recomendado de 629 euros. La batería adicional, que se vende por separado, tiene un precio de 99 euros. La llegada a Amazon está prevista para finales de agosto.

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