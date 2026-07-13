CodeeBots: la alternativa educativa que enseña a programar sin pantallas y con inteligencia artificial

Cuando la exposición a pantallas preocupa cada vez más a familias y educadores, CodeeBots emerge como una propuesta interesante: el primer laboratorio de codificación con inteligencia artificial que prescinde totalmente de tablets, ordenadores o smartphones. Este dispositivo, desarrollado por CodeeBot (Wuhan Pyoh Technology Co., Ltd.), transforma la lógica de programación en una experiencia física mediante bloques magnéticos que los usuarios ensamblan con las manos, mientras un tutor de voz basado en ChatGPT guía el aprendizaje en tiempo real.

¿Qué es CodeeBots?

Se trata de una plataforma de codificación tangible dentro de la categoría de hardware educativo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Su filosofía queda resumida en su eslogan: "Codificación hecha tangible. Creatividad liberada. Sin pantallas. Potenciado por IA". El sistema cuenta con 14 patentes de invención que protegen su estructura hardware, métodos de interacción y arquitectura, situándolo como una innovación diferenciada en un mercado plagado de soluciones genéricas.

Precio orientativo: Entre 150 y 200 euros para el kit básico, según promociones disponibles en la web oficial.

La experiencia de uso: tres pilares fundamentales

Codificación física con bloques magnéticos. Cada bloque representa una instrucción específica: controlar movimiento, reproducir sonidos o tocar música, entre otras posibilidades. La estructura magnética garantiza que las conexiones lógicas sean correctas, previniendo errores de sintaxis de forma natural. Esto permite concentrarse en comprender la lógica en lugar de corregir errores. Los bloques incorporan etiquetas e iconos identificativos junto con ruedas numéricas para ajustar valores como potencia, velocidad, color o brillo.

Ejecución visual en tiempo real. Cuando un programa se ejecuta, un sistema de flujo de luz ilumina cada bloque en secuencia, visualizando cómo se ejecuta el código paso a paso. La unidad base envía energía y datos a través de los bloques, y unos LED trazan físicamente el flujo del programa. Si algo falla, el rastro de luz se detiene en el bloque problemático, haciendo que depurar sea tan simple como ver dónde se rompe la cadena lógica.

Tutor de voz con IA. El sistema integra tutoría conversacional basada en ChatGPT que permite interacción natural como si se hablara con una persona. Ofrece explicaciones en tiempo real, clarifica la lógica con guía paso a paso, sugiere mejoras para los proyectos y proporciona retroalimentación constructiva durante la experimentación. Para un niño que trabaja en su primera estructura condicional, significa tener siempre una voz paciente disponible para reformular conceptos sin juzgar.

Aprendizaje sin pantallas para la generación digital

CodeeBots está diseñado específicamente para niños de 4 a 12 años. La educación en codificación tradicional tiene un problema: para muchos niños significa más tiempo frente a pantallas, más errores frustrantes y ejercicios que no se parecen a los robots que les interesan. Este dispositivo permite crear código con las manos sin mirar tablets, reduciendo drásticamente la curva de aprendizaje y la frustración inicial.

Competencias que van más allá del código

El sistema fomenta competencias clave de forma natural mediante juego y experimentación. El pensamiento computacional se desarrolla orgánicamente: los niños aprenden a descomponer problemas, identificar patrones y crear secuencias lógicas. La resolución de problemas se potencia al eliminar errores de sintaxis, permitiendo concentrarse en la lógica subyacente. La creatividad aplicada encuentra un canal perfecto al construir proyectos funcionales propios en lugar de controlar dispositivos predefinidos.

Un puente entre el aula y el espacio de trabajo

La escalabilidad hace especial al sistema, el mismo hardware funciona de manera diferente en manos de niños o adultos. Para jóvenes aprendices, elimina la frustración de pantallas y errores. Para mayores, se transforma en plataforma de prototipado rápido sin necesidad de entornos de desarrollo. Los adultos pueden usar los bloques para prototipos 3D, construcciones LEGO o cablear luces inteligentes. Un par programador con IA sugiere mejoras y traduce la lógica física a código tradicional cuando es necesario.

Proyectos reales que aportan versatilidad

El sistema permite construir proyectos funcionales más allá de juguetes con funciones limitadas: luces inteligentes que responden al ambiente, persianas automáticas, alimentadores de mascotas programables, mezcladores de cartas y mecanismos robóticos personalizados. Es compatible oficialmente con LEGO y ofrece entradas y salidas expandibles, integrándose en colecciones existentes. Un proyecto puede comenzar con pocos bloques y crecer hasta convertirse en un robot complejo con sensores y múltiples salidas.

Diferencias frente a alternativas

Mientras las plataformas convencionales requieren tablets u ordenadores, CodeeBots ofrece cero exposición a pantallas con proceso físico gestionado por voz. Los errores de sintaxis están eliminados por diseño gracias al sistema magnético. La retroalimentación visual mediante flujo de luz ofrece comprensión inmediata que los mensajes de error en pantalla no igualan. La asistencia con tutor de voz con IA proporciona ayuda contextual que supera la documentación estática. Los proyectos son creaciones personalizadas funcionales, no dispositivos predefinidos. Respaldado por 14 patentes que protegen la innovación real.

Experiencia que crece con el usuario

No es ni "juguete para niños" ni "placa para adultos": es un producto que escala desde experimentos infantiles hasta máquinas complejas. La IA actúa como traductor entre intuición e implementación. Para los pequeños, representa su primer contacto con creación de IA sin riesgos de exceso de pantallas. Para los mayores, ofrece materializar ideas sin sobrecarga de herramientas complejas y configuraciones interminables.

Educación STEAM

Combina bloques magnéticos intuitivos, retroalimentación visual inmediata y tutor de voz con IA basado en ChatGPT, creando una experiencia accesible para niños a patir de 4 años y potente para profesionales. Sus 14 patentes, enfoque libre de pantallas y capacidad para construir proyectos reales lo posicionan como adecuado para la educación tecnológica.

Ficha técnica

Producto: CodeeBots

Empresa: CodeeBot (Wuhan Pyoh Technology Co., Ltd.)

Categoría: Hardware educativo STEAM, plataforma de codificación tangible

Público objetivo: Niños de 4 a 12 años, familias, educadores

Tecnología clave: Bloques magnéticos, flujo de luz LED, tutor de voz con ChatGPT

Protección: 14 patentes de invención

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Precio orientativo: 150-200 euros