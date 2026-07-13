PROYECTOS
Canon aporta su tecnología de imagen a un proyecto pionero para criar corales en el Índico
La compañía colabora con Coral Spawning International y Nature Seychelles en el primer laboratorio terrestre de reproducción de coral del océano Índico occidental, una iniciativa científica para reforzar la resiliencia de los arrecifes frente al cambio climático
Canon ha puesto su tecnología de imagen al servicio de un proyecto de conservación marina que aspira a cambiar la forma en que se estudia y protege el coral. La empresa colabora con Coral Spawning International (CSI) y Nature Seychelles en la puesta en marcha del primer laboratorio terrestre de reproducción de coral del océano Índico occidental.
Una respuesta a la crisis de los arrecifes
Los arrecifes de coral forman parte de los ecosistemas más valiosos del planeta. Albergan cerca de una cuarta parte de las especies marinas, protegen las costas frente a las tormentas y sostienen la economía de muchas comunidades costeras. Pero su supervivencia está amenazada por el calentamiento del agua, la contaminación, la acidificación de los océanos y las prácticas pesqueras destructivas.
En este contexto, el proyecto impulsado por CSI y Nature Seychelles busca desarrollar corales más resistentes mediante reproducción asistida en condiciones controladas. La iniciativa parte de una idea clara: aumentar la diversidad genética para mejorar la capacidad de adaptación de estos organismos frente al blanqueamiento coralino y otros efectos derivados del cambio climático.
Fotografía para observar lo invisible
La aportación de Canon no se limita al apoyo financiero. La compañía ha suministrado cámaras, objetivos y equipos de vídeo que permiten registrar con gran precisión las fases clave de la reproducción coralina, muchas de ellas imposibles de observar a simple vista.
La documentación visual se ha convertido en una herramienta científica esencial para seguir el desarrollo de los corales, analizar su crecimiento y evaluar la viabilidad de los embriones. Además, estas imágenes ayudan a crear una base de conocimiento que puede ser compartida con otros equipos de investigación y con programas de conservación.
Un laboratorio con condiciones marinas
Coral Spawning International ha desarrollado un sistema de desove predecible basado en tanques terrestres de alta tecnología que reproducen el entorno del océano. Estos espacios cuentan con filtración para estabilizar la química del agua e iluminación programada que imita los cambios estacionales.
Ese control permite inducir de forma planificada los eventos de desove, que en la naturaleza solo se producen unas pocas noches al año. Así, los investigadores pueden recoger óvulos y esperma en el momento preciso y trabajar en la fertilización y el desarrollo de nuevas colonias.
Cámaras y microscopios
Para este trabajo, el equipo emplea cámaras Canon EOS R5 Mark II y EOS R6 Mark II, junto con ópticas como los objetivos RF 100 mm f2.8L MACRO IS USM, RF 15-35 mm f2.8 L IS USM y MP-E 65 mm f2.8 1-5x. Estos equipos se utilizan tanto para registrar el comportamiento de los corales en los tanques como para trabajar en fases embrionarias a través de microscopios.
Según los responsables del proyecto, la posibilidad de controlar las cámaras a distancia reduce la vibración y mejora la precisión en la captura de datos. Eso permite seguir la evolución de los ovocitos con mayor fiabilidad y obtener registros replicables para la investigación.
Primeros resultados alentadores
La iniciativa ya está en marcha en la instalación Assisted Recovery of Corals (ARC), en Seychelles. Allí se trabaja en la creación de un banco genético de corales resistentes y en la formación de equipos locales para ampliar las tareas de restauración.
Los primeros datos son positivos: desde noviembre, el laboratorio ha producido más de 800.000 embriones de coral y unos 65.000 han logrado asentarse y empezar a crecer como nuevos corales.
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