Gaomon PD1561 V2: análisis de la pantalla gráfica de 15,6 pulgadas para dibujo digital

La Gaomon PD1561 V2 no intenta competir en nuestro mercado por prestigio de marca, sino por especificaciones útiles y por una relación entre precio y prestaciones que la coloca en una posición muy sólida para quien busca una pantalla gráfica de entrada que aporta funciones de excelente nivel. Combina una diagonal de 15,6 pulgadas, laminación completa, corrección de inclinación, 16.384 niveles de presión y una construcción con soporte incluido, eso la sitúa por encima de lo que suele ofrecer la gama de entrada, porque no recorta en apartados clave como el lápiz, la pantalla o la conectividad.

Lo interesante aquí no es solo la lista de datos, sino el equilibrio del conjunto: tamaño portátil, conectividad simplificada, reducción de paralaje y un lápiz sin batería con muy baja distancia de retracción. En términos de uso real, eso se traduce en una experiencia estable, más directa y menos ruidosa que la de muchas pantallas gráficas económicas.

Diseño y formato

La diagonal de 15,6 pulgadas es probablemente el punto más inteligente del producto. Da espacio suficiente para dibujar con comodidad, mover interfaces y trabajar detalle fino, pero sin convertir el dispositivo en un “mueble” difícil de transportar o de colocar en una mesa pequeña.

La ficha habla de una pantalla totalmente laminada, con película antirreflejos y ángulo de visión de 178°, tres elementos que apuntan a una experiencia limpia visualmente. La laminación completa reduce el espacio de aire entre panel y vidrio, algo importante porque mejora la sensación de contacto con el trazo y reduce la separación aparente entre la punta del lápiz y lo que ves en pantalla.

Tamaño bien elegido

En una pantalla gráfica, el tamaño no solo afecta a la comodidad: también condiciona la precisión percibida y la fatiga. Aquí el formato de 15,6 pulgadas está medido para ofrecer un equilibrio sensato entre portabilidad y área útil.

Lápiz y trazo

El apartado más fuerte del producto está en el lápiz. Gaomon señala 16.384 niveles de presión, una fuerza de activación inicial de 3 g, seguimiento a más de 300 PPS, resolución de 5080 LPI y una retracción de punta de solo 0,3 mm. Juntos, estos datos dibujan una herramienta pensada para que el trazo responda pronto, con poca holgura y con una sensación cercana a la punta.

En la práctica, esto importa más de lo que parece. Una punta con poca oscilación y un cursor pegado a la punta suelen marcar la diferencia entre una pantalla que “sirve” y una pantalla que realmente invita a dibujar con continuidad, especialmente en líneas, entintado, lettering o cualquier trabajo donde el primer milímetro del gesto cuenta.

Presión útil

Los 16.384 niveles de presión no garantizan por sí solos un mejor dibujo, pero sí ofrecen margen para una respuesta más fina cuando el software y la calibración acompañan. En este modelo, la calibración individual de fábrica refuerza la idea de que la marca quiere reducir la variabilidad entre unidades.

Color y panel

La ficha técnica es bastante ambiciosa en color para una pantalla de entrada. Se indica cobertura del 99% de sRGB y 99% de Rec.709, profundidad de color de 16,7 millones de colores y un Delta E medio inferior a 1,5. Estamos ante una pantalla más seria de lo que sugiere su rango de precio.

Esto no la convierte automáticamente en una referencia para color crítico profesional, pero sí la sitúa en un terreno muy respetable para ilustración, edición ligera, storyboards, foto básica y contenido digital. Además, la resolución Full HD de 1920 x 1080 es coherente con su tamaño: no sobra nitidez, pero sí ofrece una base suficientemente definida para el trabajo diario.

La combinación de gama amplia, calibración de fábrica y laminación total apunta a una experiencia visual controlada. En una pantalla así, lo importante no es solo “ver bien”, sino ver de forma consistente mientras trabajas.

Conectividad y uso

Uno de los cambios más sensatos del producto es la simplificación de la conectividad. La eliminación del puerto de corriente DC, el soporte para USB-C y la posibilidad de uso con un solo cable en determinados escenarios reducen el desorden habitual de las pantallas gráficas económicas. También aporta compatibilidad con Windows, Mac, Android y Linux, algo poco habitual en esta gama.

Hay un matiz importante: en el caso de Android se indica que se requiere un adaptador que se compra por separado, y también que el cable USB-C no viene incluido como estándar.

Menos cables, más orden

La ausencia de adaptador de corriente externo y el diseño más limpio del panel trasero son ventajas reales en una mesa de trabajo. Para un equipo de entrada, quitar fricción en el montaje vale casi tanto como añadir botones o presión extra.

Ergonomía y controles

La PD1561 V2 incluye 10 teclas de acceso directo programables y botones OSD táctiles, dos elementos que facilitan el ajuste del flujo de actividad sin depender tanto del teclado. También incorpora soporte incluido, compatibilidad VESA 100x100 mm y un modo tableta gráfica que permite usarla fuera de la pantalla, como si fuera una tableta convencional.

Ese último punto es especialmente útil: no todo el mundo quiere o puede trabajar siempre con la pantalla inclinada sobre la mesa. Poder usar el dispositivo en modo tableta o montarlo en brazo mejora la versatilidad y permite adaptar la postura a sesiones largas, algo que en la práctica pesa mucho más que una especificación aislada.

Qué incluye

El paquete integra la pantalla, el lápiz G, soporte ST100, soporte para bolígrafo SH01 con 8 puntas de repuesto y extractor, cables HDMI a Mini HDMI y USB-A, guante de dibujo, estuche protector, tornillos, llave hexagonal, guía rápida, tarjeta de descarga de controladores y tarjeta de garantía.

Esto es relevante porque el coste real de entrada a una pantalla gráfica no es solo el precio del dispositivo: también cuentan los accesorios, el soporte y los extras que evitan compras inmediatas posteriores. En ese sentido, el conjunto está bien resuelto.

Detalles de precio.

Valoración

La nota global es alta porque el producto no destaca por una sola cifra, sino por acumular decisiones sensatas en varios frentes a la vez: trazo, color, tamaño, soporte, conectividad y contenido del paquete. Su punto más fuerte es precisamente ese equilibrio entre especificaciones serias y precio contenido.

La Gaomon PD1561 V2 está preparadaa para resolver bien los puntos que de verdad importan en una pantalla gráfica de acceso: buena respuesta del lápiz, panel laminado, color competente, conectividad más limpia y un paquete suficientemente completo. En una categoría donde muchas opciones recortan justo en lo que más se nota al dibujar, aquí la estrategia es más madura.

Es una de esas pantallas que, sin pretender ser aspiracional, sí puede convertirse en una compra muy razonable para entrar en dibujo digital con una base técnica sólida. Y eso, en este segmento, vale más que muchas promesas.

Para quién es adecuada

El modelo encaja especialmente bien con creadores digitales de nivel básico que quieren dar el salto a una pantalla gráfica sin entrar en un desembolso alto. También tiene mucho sentido para estudiantes, ilustradores en formación, usuarios que hacen bocetos, coloreado, dibujo lineal o trabajo de anotación, y para quienes necesitan una herramienta portátil para clases, residencia o estudio doméstico.

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También puede funcionar muy bien para perfiles que hacen edición ligera, lluvia de ideas, pizarras digitales o incluso uso mixto con software de anotación y dibujo. En cambio, no la colocaría como primera opción para quienes buscan una calibración de color extremadamente exigente o un ecosistema premium por encima de todo.