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Apple demanda a OpenAI por el supuesto robo de secretos comerciales de dispositivos iPhone

Tienda Apple Barcelona.

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EFE

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Los Ángeles
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Apple demandó este viernes a dos de sus exempleados y a OpenAI por supuestamente sustraer secretos comerciales relacionados con la tecnología de iPhone para desarrollar sus propios dispositivos incorporando inteligencia artificial ChatGPT.

El gigante tecnológico ha presentado la querella legal en el Tribunal del Distrito para el Norte de California en la que acusa a la creadora de ChatGPT de apropiación indebida de secretos comerciales e incumplimiento de contrato.

"A todos los niveles, desde los miembros de su personal técnico hasta su director de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando secretos comerciales e información confidencial de Apple", sostienen la querella legal.

Los exempleados de Apple, Chang Liu y Tang Yew Tan, que actualmente trabajan con OpenAI en el desarrollo de los dispositivos, también han sido incluidos en la demanda.

Apple alega que los dos desempeñaron un papel fundamental en el robo de los secretos, después de realizar una investigación por violación de la confidencialidad.

“Apple ha descubierto un patrón de sustracción de sus secretos comerciales por parte de empleados de OpenAI que anteriormente trabajaron en Apple”, dice la demanda.

Liu trabajó durante ocho años en Apple como ingeniero eléctrico sénior de sistemas y se retiró en enero pasado sin cumplir con los protocolos de seguridad de la compañía. ´

El ingeniero accedió a "docenas de archivos confidenciales de Apple relacionados con el hardware, incluida información extensa y detallada sobre productos no lanzados, presentaciones de ingeniería, especificaciones técnicas y datos de proyectos exclusivos", según indica la demanda.

Con respecto a Tan, Apple alega que el extrabajador utilizó información confidencial de la empresa para instruir a empleados de Apple sobre cómo abandonar la compañía y ser parte de OpenAI.

La acción legal marca un parteaguas en la relación de las dos compañías californianas, que en 2024 habían establecido una alianza para integrar a ChatGPT en el sistema operativo de iPhone.

Las relaciones entre los dos gigantes se enfriaron después que OpenAI comprara la empresa emergente IO Products, fundada por el exdiseñador de Apple Jony Ive.

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Después de eso, Apple se ha aliado con Google para utilizar su modelo de IA Gemini en la actualización de su asistente virtual Siri, cuyo lanzamiento está previsto para este otoño.

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