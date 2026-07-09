Haier acelera su hoja de ruta climática con el objetivo de neutralidad de carbono en 2050

Cuando se está produciendo un contexto de creciente presión regulatoria y mayor escrutinio por parte de inversores, Haier Smart Home ha anuncia la consolidación de su estrategia climática con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en sus operaciones propias antes de 2050. La compañía sitúa la sostenibilidad como eje estructural de su modelo de negocio, con una hoja de ruta basada en objetivos medibles, gobernanza específica y respaldo científico.

Objetivos climáticos y metas intermedias

La firma ha establecido hitos concretos para avanzar en su descarbonización. Entre ellos, destaca el compromiso de alcanzar un 15% de uso de energías renovables en sus instalaciones para 2030, así como la reducción del 10% en la intensidad de sus emisiones directas e indirectas (alcances 1 y 2) en ese mismo periodo.

Estos objetivos forman parte de una estrategia global que contempla operar con energía 100% renovable y lograr la neutralidad de carbono a mitad de siglo. La compañía ha sometido sus metas a la validación de la Science Based Targets initiative (SBTi), lo que muestra la alineación alineación con criterios científicos internacionales.

Estrategia global y gobernanza ESG

La hoja de ruta climática se aplica de forma homogénea en todas las regiones donde opera el grupo, para dar coherencia y comparabilidad en los avances. Este enfoque se apoya en una estructura de gobernanza ESG integrada en la gestión corporativa y en indicadores de seguimiento comunes.

La compañía cuenta además con una calificación “AA” en MSCI ESG, una de las más altas dentro del sector, lo que refleja la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su estrategia empresarial.

Financiación verde y transformación industrial

Para acelerar la transición, Haier ha recurrido a financiación sostenible. En 2025, el grupo emitió bonos verdes por valor de 3.500 millones de RMB destinados a proyectos de eficiencia energética, reciclaje, control de la contaminación y protección ambiental.

Esta inversión busca modernizar procesos industriales y fomentar soluciones basadas en economía circular, con impacto directo en la reducción de emisiones y en la optimización del uso de recursos.

Impacto en el modelo productivo

La estrategia de sostenibilidad de Haier se refleja en cambios en todo el ciclo de vida del producto, desde el diseño hasta el reciclaje. El objetivo es desarrollar electrodomésticos más eficientes y duraderos, reduciendo tanto el consumo energético como el impacto ambiental asociado a su fabricación y uso.

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En paralelo, busca reforzar su resiliencia frente a los costes energéticos y anticiparse a futuras regulaciones, en un sector donde la eficiencia y la escala industrial se han convertido en factores clave.