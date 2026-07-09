A FONDO
Comulytic Note Pro: la grabadora AI con transcripción ilimitada y resúmenes automáticos
Una grabadora compacta con transcripción ilimitada, resúmenes automáticos y varias funciones orientadas a reuniones, entrevistas y toma de notas; su propuesta es potente y atractiva
El Comulytic Note Pro es un dispositivo de dictado con IA pensado para grabar, transcribir y resumir conversaciones, reuniones, entrevistas y llamadas, con uso también fuera del trabajo, por ejemplo en consultas médicas o en clase. Según la marca, ofrece transcripción y resúmenes ilimitados, compatibilidad con 113 idiomas y una precisión declarada del 98%. Podemos hablar de que es más un asistente de IA que como una simple grabadora, porque además de transcribir puede estructurar conversaciones, extraer tareas y resaltar puntos importantes.
Diseño y formato
Su formato es uno de sus principales rasgos: es muy pequeño, ligero y pensado para llevar encima, con 64 GB de almacenamiento, 2 micrófonos MEMS, 1 VPU, Bluetooth y Wi-Fi. Las pruebas realizadas ponen de manifiesto que aporta 45 horas de grabación continua, 107 días de espera y una carga de 90 minutos. Puede acoplarse magnéticamente a un smartphone o usarse con su funda y anillo magnético incluidos.
Contenido y configuración
La caja incluye el dispositivo, una funda magnética, cable de carga magnético con adaptador USB-A a USB-C, guía rápida y anillo magnético autoadhesivo. Una vez vinculada por Bluetooth a traves de la app dedicada, la configuración básica se completa en pocos pasos y da acceso a 90 días de Premium gratis.
Rendimiento de grabación
En uso práctico, la transcripción en segundo plano funciona y el resumen automático es útil para revisar conversaciones largas sin volver a escucharlas completas. En pruebas, la IA resume bien conversaciones y capta correctamente varios puntos importantes, además de permitir edición posterior y regeneración del resumen. También generó correos electrónicos y exportó resultados en PDF, Word, TXT y SRT, lo que amplía notablemente su utilidad.
Límites observados
Algunos pequeños errores se han detectado cuando hay varios interlocutores o audios importados con voces parecidas a la hora de identificar a las personas. En las pruebas el equipo funciona perfectamente con hasta 5 voces diferentes, y en podcast o videoconferencia, donde las las palabras se reprodujeron con precisión. Eso significa que la calidad de la transcripción es buena, aunque la atribución de voces, cuando hay muchas, es más compleja.
Funciones de IA
El sistema combina GPT-5, Gemini y Whisper, y la marca lo presenta como una plataforma con resumen, notas, perfiles de contactos y plantillas para distintos perfiles profesionales. La versión Premium añade funciones orientadas a usos más concretos, como plantillas para ventas, periodismo, medicina, entrevistas o análisis financieros. Para uso privado la versión básica (gratuita) es más que suficiente, y la suscripción tiene más sentido cuando se necesita un flujo de trabajo profesional muy especializado.
Valoración
El Comulytic Note Pro se posiciona como una propuesta sólida para quienes trabajan a diario con voz hablada y necesitan convertirla en texto útil sin invertir demasiado tiempo en tareas manuales. Su formato compacto, su autonomía y su planteamiento como dispositivo de grabación con IA le permiten ir más allá de la grabadora tradicional, con una orientación clara hacia la productividad y la organización de contenido.
La parte más interesante está en su capacidad para no quedarse solo en la captura de audio. La transcripción ilimitada, los resúmenes automáticos y la posibilidad de extraer tareas o estructurar conversaciones añaden valor real al conjunto, sobre todo para perfiles que gestionan reuniones, entrevistas o apuntes de forma habitual. A ello se suma la compatibilidad con 113 idiomas y la exportación a distintos formatos, dos detalles que amplían su utilidad en contextos profesionales muy diversos.
También es un dispositivo bien resuelto desde el punto de vista práctico. El almacenamiento interno, la batería de larga duración y los accesorios magnéticos refuerzan esa idea de herramienta pensada para acompañar al usuario en el día a día sin complicaciones. En términos de uso, transmite la sensación de ser un producto creado para ahorrar pasos y simplificar procesos, algo especialmente valioso en entornos donde el tiempo importa.
Su principal limitación aparece en escenarios con muchas voces pero el dispositivo cumple con solvencia en su función esencial: registrar, transcribir y ordenar información hablada con rapidez.
En conjunto, el Comulytic Note Pro deja una impresión favorable. No pretende sustituir a una grabadora convencional solo por marketing, sino aportar una capa de automatización que sí puede marcar diferencia en el trabajo cotidiano.
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