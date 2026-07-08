Thomson renueva las pilas de siempre con una propuesta más cómoda y sostenible

Thomson quiere poner fin a uno de los pequeños inconvenientes más habituales del día a día: tener que comprar pilas nuevas o depender de cargadores específicos para las recargables. La marca ha presentado una gama de baterías AA y AAA que se recargan directamente por USB-C y que conservan el formato clásico de las pilas tradicionales, pero con un enfoque más práctico y sostenible.

Un formato clásico con un uso más cómodo

Mandos a distancia, juguetes, ratones inalámbricos y otros dispositivos cotidianos siguen funcionando con pilas AA o AAA, lo que obliga a mantener un consumo constante de baterías desechables o a recurrir a sistemas de recarga menos cómodos. Thomson plantea ahora una alternativa simple, basada en un estándar que ya forma parte de la vida diaria de la mayoría de usuarios.

Las nuevas baterías se venden en paquetes de cuatro e incluyen un cable 4 en 1, de modo que pueden recargarse todas al mismo tiempo desde un único puerto USB. Ese detalle mejora la experiencia de uso y elimina la necesidad de un cargador multiformato, un accesorio que hasta ahora ocupaba espacio y añadía una complicación innecesaria para un producto tan básico. Además, al utilizar USB-C, la recarga puede hacerse también desde un portátil o una batería externa, lo que amplía su utilidad fuera de casa.

Más autonomía y menos residuos

Hay que destacar el rendimiento de su tecnología Power+ de litio, diseñada para ofrecer una tensión de salida estable y una autonomía eficiente durante todo el ciclo de uso. En el caso de las pilas AA, la marca señala una capacidad de 3.700 mWh, una cifra que las sitúa como una opción competitiva dentro del segmento de las recargables domésticas. A ello se suma otro argumento: pueden recargarse al menos 1.500 veces y cuentan con una garantía de cinco años.

Más allá de la comodidad, el lanzamiento pone el foco en la sostenibilidad. Frente a las pilas de un solo uso, esta solución reduce residuos y alarga de forma considerable la vida útil del producto. En un contexto en el que cada vez se valora más la reducción de consumibles y accesorios, la apuesta de Thomson encaja con una demanda de productos más duraderos, prácticos y menos dependientes de soluciones añadidas.

Una idea sencilla, bien enfocada

Con esta propuesta, Thomson no reinventa el formato AA o AAA, pero sí lo adapta a un uso más actual. La combinación de recarga por USB-C, formato familiar y mayor durabilidad convierte estas baterías en una alternativa interesante para simplificar el uso de pequeños dispositivos sin renunciar a una opción más responsable con el medioambiente.

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Precio y disponibilidad

Las baterías recargables AA y AAA de Thomson ya están en el canal de distribución especializado, con un precio orientativo de unos 25 euros por pack de cuatro unidades. Se trata de una cifra que las sitúa como una alternativa razonable dentro del segmento de las pilas recargables, especialmente si se tiene en cuenta su sistema de carga por USB-C, la garantía de cinco años y su promesa de hasta 1.500 recargas.