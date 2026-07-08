Un 62% de los españoles cree que depender de la tecnología de otros países amenaza la seguridad de Europa

La soberanía tecnológica ha pasado de ser una cuestión técnica a una política y social. Hasta un 86% de los españoles reclama que Europa desarrolle tecnología propia para ser más competitiva y otro 62% cree que la dependencia de terceros países como Estados Unidos o China supone una amenaza para la seguridad.

Así lo expone el Informe Soberanía Digital en Europa 2026 de Fundación Telefónica y Metroscopia, la primera gran encuesta de este tipo en España. El sondeo analiza las percepciones tanto de los ciudadanos como de las empresas del territorio y, en ambos frentes, son de preocupación por la relegación de Europa.

Según el informe, una abrumadora mayoría del 82% de los españoles considera que la Unión Europea depende mucho o bastante de empresas tecnologías de otros países, lo que puede suponer un riesgo, especialmente cuando se trata de aplicaciones de inteligencia artificial o de sistemas de pago. Un 73% de las empresas y un 69% de los ciudadanos temen que la UE se esté quedando atrás.

Aunque solo a un 29% de los ciudadanos le suena el concepto de soberanía digital (un 36% en el caso de las empresas), un 70% asegura que priorizaría el uso de tecnologías europeas si ofreciera prestaciones equivalentes a las de otros países. Un 67% reconoce no conocer plataformas tecnológicas desarrolladas en el Viejo Continente. Las más conocidas podrían ser Spotify, Mastodon, Zalando, Proton o Vinted.

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Por eso, un 91% del tejido empresarial español y un 86% de los ciudadanes reclaman que los gobiernos europeos impulsen el desarrollo de tecnologías europeas, siendo la ciberseguridad, las telecomunicaciones, los centros de datos y los servicios de computación en la nube las principales prioridades.