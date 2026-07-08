Carlos González, sobre la edad para dar móviles a los hijos: "Papá soy el único que no tiene, se ríen de mí"

El debate sobre la edad adecuada para dar el primer teléfono móvil a los menores ha ganado fuerza en España durante los últimos años. Para Carlos González, docente y experto en crianza, el creciente consenso entre muchas familias para retrasar ese momento hasta los 16 años supone un avance positivo. "En los últimos años ha habido en España una gran discusión, casi un movimiento sobre a qué edad se les puede dar el primer móvil a los niños", explica.

Según González, la iniciativa nació de forma espontánea entre un grupo de padres que decidió no comprar un móvil a sus hijos hasta los 16 años. "Tuvo tanta difusión el asunto por las redes sociales, porque otros padres en su móvil vieron que había padres hablando de no darle al niño el móvil, que se ha puesto de moda", señala. A su juicio, cada vez son más las familias que optan por esta decisión y valora la tendencia de forma muy positiva: "Me parece magnífico, me parece una gran idea".

El experto considera que ese proceso acostumbra a ser lento. "En general, nuestra sociedad tiene tendencia a crear acuerdos sociales amplios sobre qué cosas son o no son buenas para los niños. La lástima es que se tarda a veces siglos en llegar a esos acuerdos", afirma. Sin embargo, cree que ese consenso todavía no existe en torno al uso de los teléfonos móviles: "Nuestra sociedad todavía no ha llegado a un acuerdo con los móviles".

Mientras ese cambio social no se consolide, González advierte de la presión que pueden sufrir las familias que deciden retrasar la entrega de un dispositivo. "Si decides no comprarle a tu hijo un móvil hasta los 16, el gran problema siempre va a ser que tu hijo se va a pasar cuatro, cinco, siete años diciéndote que en clase todos tienen móvil, mi primo ya tiene móvil, Pepita tiene móvil, José Luis ya tiene móvil, todo el mundo tiene móvil, papá soy el único que no tiene móvil, se ríen de mí porque no tengo móvil", relata.

Noticias relacionadas

Pese a ello, se muestra convencido de que con el tiempo la percepción social acabará cambiando, aunque advierte de que el desafío se repetirá con las nuevas tecnologías. "Estoy seguro de que con el tiempo se llegará a un acuerdo social, pero, claro, cuando lleguemos a ese acuerdo, habrá salido algo distinto y, tal vez, peor que el móvil, y volveremos a estar en las mismas", concluye.