SPC propone un “primer móvil” que crece con el menor y evita el salto brusco al smartphone

En plena temporada de campamentos, vacaciones y días con abuelos, SPC pone en el mercado una alternativa para familias que todavía no quieren dar a sus hijos un smartphone completo, pero sí mantener el contacto y avanzar de forma gradual en su educación digital. La compañía presenta Wuum One, un dispositivo evolutivo que puede empezar como reproductor MP3 y transformarse, paso a paso, en el primer móvil del menor.

La propuesta llega acompañada de Circles, una plataforma que permite a padres, madres y otros contactos de confianza gestionar la evolución del dispositivo desde un entorno privado y seguro. El objetivo es sustituir la lógica del control parental rígido por un modelo de acompañamiento progresivo, adaptado a la edad y madurez de cada niño.

Primer móvil evolutivo

En su uso inicial, funciona como reproductor de música, pero a través de SPC Circles la familia puede ir activando funciones como cámara, llamadas, mensajería, descarga de aplicaciones y navegación.

El dispositivo cuenta con sistema operativo Android, pantalla de 5 pulgadas con acabado mate para reducir la fatiga visual y batería de 2.300 mAh con carga rápida por USB-C. SPC lo plantea como una alternativa intermedia entre el primer dispositivo infantil y un smartphone convencional, con la idea de que el niño no tenga que cambiar de aparato en cada etapa.

Entorno seguro

Circles actúa como el centro de gestión del ecosistema. Desde ahí, los adultos pueden organizar círculos de confianza con familiares y personas autorizadas, aprobar contactos y establecer reglas de uso específicas para cada dispositivo vinculado al menor.

La plataforma también añade limitaciones pensadas para proteger la privacidad, como la imposibilidad de sacar las fotos compartidas en los chats fuera de la aplicación o capturarlas mediante pantallazos. La comunicación se adapta a la edad del niño, desde emojis hasta mensajes escritos o vídeos, para acompañar la evolución digital sin saltos bruscos.

Compromiso familiar

Como parte del lanzamiento, SPC incorpora el Compromiso Digital Familiar por edades, desarrollado junto a la experta en educación digital Laura Cuesta Cano. La configuración inicial guía a padres e hijos a responder preguntas sobre hábitos, expectativas y rutinas, y a partir de esas respuestas propone ajustes orientativos según la edad y la madurez del menor.

La idea es que las normas no recaigan solo sobre el niño, sino que funcionen como un acuerdo compartido entre toda la familia. Según la firma, este enfoque responde a una preocupación real: casi 7 de cada 10 padres y madres reconoce sentir dudas o inseguridad a la hora de afrontar el primer móvil de sus hijos.

Más producto

La gama infantil de SPC se completa con Wuum Tab, una tableta Android de 10,1 pulgadas que integra Circles y mantiene una interfaz sencilla para facilitar el uso por parte de niños y adolescentes.

Noticias relacionadas

En precio, Wuum One está disponible por 169,90 euros en dos acabados, Electric Blue y Ender Purple. Wuum Tab cuesta 169,90 euros, aunque durante el periodo promocional se queda en 159,90 euros e incorpora funda de silicona con soporte.