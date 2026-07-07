Nothing estrena el Phone (4b), un móvil que convierte la forma en función

Nothing ha dado hoy un nuevo paso en su particular manera de entender el smartphone con la presentación del Phone (4b), el primer modelo de la serie (b) y, según la compañía, una nueva puerta de entrada a su ecosistema. El lanzamiento mantiene intacta la identidad de la marca, pero la afina con una propuesta que combina diseño reconocible, rendimiento solvente y una atención especial a la facilidad de uso.

El teléfono llega en un momento en el que Nothing busca consolidar un lenguaje propio dentro del mercado móvil, y lo hace apoyándose en los elementos que más claramente la distinguen: la transparencia visual, el Glyph Bar y una interfaz que apuesta por mostrar solo lo necesario. La compañía presenta el dispositivo como la evolución natural de la serie Phone (4a), con una estética más depurada y un enfoque más práctico para el día a día.

Un diseño que quiere ser visible y cómodo

La principal carta de presentación del Phone (4b) está en su diseño. Nothing asegura que ha combinado dos rasgos ya conocidos de su catálogo: el nuevo Glyph Bar introducido con el Phone (4a) y la construcción unibody del Phone (4a) Pro. El resultado es su propuesta más pura hasta la fecha: un terminal llamativo, reconocible y pensado para mantener el equilibrio entre sencillez visual, comodidad y durabilidad.

La carcasa mezcla materiales, texturas y tonos para ganar profundidad sin abandonar la estética transparente que caracteriza a la marca. El módulo de cámara de polímero transparente incorpora bordes curvos en 3D y se integra en un cuerpo de eco-polycarbonate con una capa protectora de tres niveles, pensada para ofrecer resistencia al tacto y a las huellas. Además, el dispositivo está preparado para soportar hasta 600 newtons de fuerza de flexión y cuenta con certificación IP64 frente al polvo y las salpicaduras.

Nothing venderá el Phone (4b) en negro, blanco y azul, mientras que la edición RCB, desarrollada junto a Royal Challengers Bengaluru, llegará en rojo con branding exclusivo y embalaje de coleccionista. Esa versión especial se pondrá a la venta en un lanzamiento exclusivo en la tienda insignia de Nothing en Bengaluru.

Glyph Bar para mirar menos el móvil

Uno de los rasgos más particulares del nuevo modelo es el regreso del Glyph Bar, aquí en una versión más limpia y refinada. La barra integra 45 mini-LEDs controlados individualmente y alcanza un brillo de hasta 3.500 nits, con avisos de notificaciones, progreso de carga, indicadores de grabación y alertas personalizadas. La idea de Nothing es clara: ofrecer información útil de un vistazo y reducir la necesidad de estar entrando continuamente en la pantalla.

Ese planteamiento encaja con la vocación más accesible del terminal. En lugar de obligar al usuario a recorrer menús o abrir notificaciones para saber qué está pasando, el teléfono hace visibles los datos esenciales en la propia carcasa. Es una forma distinta de interactuar con el móvil, más directa y menos invasiva.

Rendimiento para el día a día

En el interior, Nothing apuesta por el Snapdragon 6 Gen 4, un procesador de 4 nanómetros que acompaña al terminal con una mejora en eficiencia, rendimiento sostenido y capacidades de inteligencia artificial. La compañía asegura que el chip supera el millón de puntos en AnTuTu y que trabaja con la 6th Generation AI Engine de Qualcomm para acelerar funciones en el propio dispositivo. Eso incluye tareas vinculadas a fotografía, reconocimiento de voz y las herramientas Essential AI, sin depender siempre de la nube.

La autonomía también gana peso en esta generación. Monta una batería de 5.200 mAh, la mayor vista hasta ahora en un smartphone de Nothing, con hasta 18 horas de uso mixto, 22 horas de reproducción de YouTube y 26 horas de navegación por Instagram, según los datos facilitados por la marca. Además, admite carga rápida de 33 W, con el 50% en menos de 30 minutos y una carga completa en algo más de una hora.

Cámara y vídeo con más margen

El apartado fotográfico se apoya en una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, acompañada de estabilización electrónica, sensor de luz ambiental de 360 grados y una cámara ultra gran angular de 119 grados. Nothing afirma que el sistema mejora la nitidez, el color y el control de la exposición y el balance de blancos en distintos escenarios de luz. La compañía también recurre a su TrueLens Engine 4 y a Ultra XDR, un procesado que combina 13 imágenes RAW para ampliar el detalle en altas luces y sombras.

En vídeo, el teléfono graba en 4K a 30 fps y suma estabilización óptica, electrónica y anti-shake con IA. Una de las novedades más llamativas es la captura dual, que permite registrar simultáneamente con las cámaras frontal y trasera y mover la ventana de selfie por la pantalla para ganar libertad creativa. Junto a ello llegan filtros exclusivos como Disco y DV, además de presets y el Playground para explorar estilos visuales distintos.

Pantalla, sonido y sistema

Nothing equipa el Phone (4b) con una pantalla Super AMOLED de 6,77 pulgadas, refresco adaptativo de 120 Hz, brillo exterior de 1.200 nits y pico máximo de 2.000 nits, con compatibilidad HDR10+. La marca subraya que este panel está pensado para ofrecer negros profundos, buen contraste y una experiencia más fluida, algo que se refuerza con una tasa de muestreo táctil instantánea de 1.000 Hz.

El sonido también recibe atención con altavoces estéreo duales y una mejora del 20% en el efecto estéreo respecto al Phone (4a). A eso se suma un control de volumen de 160 niveles, una de las señas de identidad del software de Nothing, que busca un ajuste más fino y natural.

IA y soporte prolongado

La experiencia de software llega con Nothing OS 4.1, basado en Android 16, y trae animaciones más finas, transiciones más suaves, Soundscape Widget y el citado control de volumen de 160 niveles. La compañía también pone el acento en la longevidad del producto: promete tres años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad, el soporte más largo de su segmento, según su propia información.

En paralelo, el Phone (4b) integra la experiencia Essential AI con ChatGPT nativo en la interfaz, el portapapeles y los widgets, junto a Gemini, Circle to Search y Hey Google. Todo ello se articula a través de la Essential Key, que da acceso a funciones como Essential Space, Essential Search, Essential Voice, Essential Apps y Playground. El objetivo es que el usuario pueda capturar, organizar, buscar y crear con menos fricción y desde un solo lugar.

Durabilidad y sostenibilidad

Nothing sostiene que el Phone (4b) ha sido fabricado en líneas de producción de alta precisión y sometido a 68 protocolos de control y más de 95.000 pruebas. La firma señala que el dispositivo está preparado para ofrecer hasta cuatro años de rendimiento óptimo en el uso diario. A ello suma una huella de carbono de 54,7 kg de CO2e, materiales reciclados en varias partes de su construcción y un embalaje con más del 99% de plástico eliminado.

Precio y disponibilidad

El Phone (4b) se venderá en negro, blanco y azul, y arrancará con una configuración de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 329 euros.

Noticias relacionadas

Una nueva entrada

Con el Phone (4b), Nothing no solo añade un modelo más a su catálogo: refuerza una idea de producto en la que diseño, visibilidad y uso sencillo avanzan en la misma dirección. La marca convierte funciones como el Glyph Bar, la IA integrada o el control de volumen de 160 niveles en parte de una misma narrativa: que el móvil haga más, pero se note menos.