Kindle se abre paso como opción de ocio tranquilo para el verano

El verano invita a leer, pero también a pensar, anotar y desconectar del ruido digital. Con esa premisa, los dispositivos Kindle se presentan como una opción de ocio tranquilo durante las vacaciones, ya sea en la playa, en una terraza o durante un viaje.

Un verano para recuperar la lectura

Con la llegada de las vacaciones, muchos españoles recuperan hábitos que el resto del año quedan relegados por el ajetreo cotidiano. Entre ellos, la lectura. Según un estudio de Amazon Kindle, el 47% de los españoles reconoce que pierde ideas por no capturarlas a tiempo, una cifra que refleja la dificultad de mantener la atención incluso en periodos de descanso.

En este contexto, los libros —en formato físico o digital— vuelven a ganar protagonismo como una forma de ocio pausado, alejado de notificaciones y pantallas multifunción.

Leer sin distracciones

Más allá del acceso a un amplio catálogo, los dispositivos de tinta electrónica ofrecen una experiencia centrada en el contenido. Sin aplicaciones externas ni interrupciones constantes, permiten leer o tomar notas en entornos donde la desconexión es parte del atractivo.

De hecho, el 27% de los españoles considera que un entorno sin notificaciones es clave para mantener la creatividad o la capacidad de reflexión, según el mismo estudio.

Opciones para cada tipo de lector

Dentro del ecosistema Kindle, Amazon ha generado distintas propuestas adaptadas a hábitos de lectura diversos:

Kindle (última generación): modelo compacto pensado para llevar en cualquier bolso o mochila, con pantalla sin reflejos y mayor brillo, orientado a lecturas ocasionales o escapadas cortas.

Kindle Paperwhite: opción versátil y resistente a salpicaduras, adecuada para leer junto a la piscina o en la playa, con ajustes automáticos de luz.

Kindle Colorsoft: dirigido a quienes prefieren contenidos con color, como novelas gráficas, manteniendo una experiencia de lectura sin distracciones.

Kindle Scribe: combina lectura y escritura, pensado para quienes toman notas o desarrollan ideas durante el verano.

Kindle Scribe Colorsoft: incorpora pantalla a color y herramientas digitales para organizar anotaciones, subrayados y esquemas.

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Entre el ocio y la productividad ligera

El uso de estos dispositivos durante el verano no se limita al entretenimiento. El 58% de las personas que se marcan objetivos reconoce que las distracciones digitales afectan a su capacidad para cumplirlos, lo que explica el interés por herramientas que permitan leer, escribir o planificar sin interrupciones.