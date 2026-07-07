Ear (3a), la nueva jugada de Nothing para afinar su gama

Nothing vuelve a mover ficha en su catálogo de auriculares con Ear (3a), una propuesta que no rompe con el lenguaje de la marca, pero sí lo mejora en varios frentes clave. El nuevo modelo llega con una estética reconocible al instante, mejoras en sonido, una cancelación de ruido más ambiciosa y una autonomía más sólida, todo ello dentro de una estrategia que parece buscar más equilibrio que revolución.

Identidad que no se desdibuja

Nothing ha hecho de la transparencia uno de los rasgos más visibles de su catálogo, y Ear (3a) no se aparta de esa línea. El diseño mantiene la firma estética de la casa, aunque incorpora un acabado Pink junto a Black, White y un Yellow actualizado, además de una caja de carga más redondeada, inspirada en un envoltorio tipo “pastillero”.

El cambio no es solo visual. La marca añade una talla XS de almohadillas para ampliar las opciones de ajuste y suma una luz LED de estado en el estuche para consultar batería, carga y emparejamiento de forma más rápida. Son ajustes pequeños, pero relevantes en un producto que busca ganar precisión sin perder personalidad.

Más cuerpo en el sonido

El nuevo Ear (3a) apuesta por un driver dinámico de 12 mm con diafragma PMI, una combinación pensada para ofrecer un sonido más lleno en graves y más limpio en la parte alta del espectro. Nothing hace hincapié en que el refuerzo en bajas frecuencias alcanza hasta 5 dB respecto a la generación anterior, una cifra que apunta a una firma sonora con más presencia sin abandonar la claridad.

La compatibilidad con Hi-Res Audio Wireless y LDAC, con transmisión de hasta 24-bit/96 kHz, sitúa al modelo en una franja técnica seria dentro de su rango de precio. A eso se suma un ecualizador avanzado de 8 bandas en la app Nothing X y la función Static Spatial Audio, que amplía la escena para cine, música en directo y escucha cotidiana.

Cancelación más ambiciosa

La cancelación activa de ruido llega hasta 45 dB lo que mejora la cobertura general en un 17,1% frente a la generación previa. Nothing pone el foco especialmente en el rango entre 400 Hz y 2000 Hz, donde se concentra buena parte del ruido ambiental de calles, transporte y oficinas abiertas.

En llamadas, cada auricular integra tres micrófonos y un sistema de reducción de ruido asistido por IA. La traducción práctica de esa combinación debería notarse en entornos complicados, aunque la experiencia final dependerá siempre del ajuste y del entorno real de uso.

Funciones nuevas

Entre las funciones añadidas aparecen Audio Snapshot, 32 MB de almacenamiento interno y grabación de llamadas y reuniones desde los propios auriculares. Una nota de la propia compañía indica que por el momento, esta función de grabación de llamadas no estará disponible en España y que todavía no pueden confirmar cuándo estará disponible. Para cuando llegue, esa capa de uso apunta a una experiencia más híbrida, pensada no solo para escuchar música o atender llamadas, sino también para capturar fragmentos de audio o conversaciones completas.

La propuesta se completa con la sincronización con la app Nothing X, donde esas grabaciones pueden reproducirse, editarse, compartirse y transcribirse.

Más autonomía

La batería también gana peso, el dispositivo ofrece hasta 10 horas de reproducción solo con los auriculares y hasta 42 horas en total con el estuche cuando ANC está desactivada. Con la cancelación activada, la cifra baja a hasta 6 horas en los auriculares y hasta 25 horas totales con la funda de carga.

La marca añade además una carga rápida de cinco minutos que aporta aproximadamente una hora de reproducción. En la práctica, son cifras que colocan al modelo en una posición competitiva y que refuerzan su perfil de uso diario sin demasiadas exigencias.

Conectividad y app

El modelo incorpora Bluetooth 6.0, conexión dual entre dispositivos y compatibilidad con Android, iOS y Nothing OS. También cuenta con certificación IP54, suficiente para afrontar polvo, sudor y salpicaduras dentro de un uso habitual.

Nothing X vuelve a ser el centro de control de la experiencia. Desde ahí se gestionan el ecualizador, los perfiles de sonido, las actualizaciones de firmware, la localización de los auriculares y otras funciones de personalización. En teléfonos de la propia marca, además, se integran accesos a ChatGPT y Essential News.

Precio y compra

Ear (3a) sale a la venta por 99 euros y puede comprarse en la web oficial de Nothing, nothing.tech. La fecha de disponibilidad es dede hoy mismo, 7 de julio de 2026.

Valoración

Ear (3a) no cambia la idea de fondo de Nothing, pero sí la afina con más autonomía, mejor cancelación, un sonido más trabajado y una ergonomía mejor resuelta. La marca sigue apostando por una identidad visual muy reconocible, pero en esta generación añade argumentos técnicos suficientes para sostener el producto más allá del diseño.

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La lectura final es la de un auricular bien resuelto, con una propuesta coherente y una ficha técnica competitiva en su rango de precio. Su gran baza no está en una sola función, sino en el conjunto: diseño, sonido, batería y una app que amplía lo que el dispositivo puede hacer.