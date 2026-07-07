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Beatbot gana presencia con robots limpiafondos accesibles como el Sora 30

La marca, en expansión en nuestro mercado, ha puesto en marcha una agresiva promoción durante el periodo estival que incluye rebajas en varios modelos y sitúa al AquaSense 2 Ultra como el que más descuento acumula, con 1.151 euros menos y el Sora 30 como el más accesible

Robot Sora 30.

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Pilar Enériz

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Beatbot, firma especializada en robots limpiafondos, busca ampliar su presencia en el prometedor mercado español con una gama de robots para piscinas que aporta automatización, navegación inteligente y distintos niveles de precio. La compañía, que se mueve en un segmento de producto que gana visibilidad paso a paso, especialmente en los meses de mayor uso de piscinas, acaba de anunciar una campaña que busca consolidar su penetración en nuestro mercado aplicando fuertes descuentos en sus equipos.

Opción más accesible

Dentro de su catálogo, el Sora 30 se sitúa como una de las opciones más accesibles para quienes necesitan un robot con funciones amplias. El modelo pasa de 899 a 578 euros durante la promoción, lo que supone una rebaja de 321 euros y un descuento del 36%, y ofrece limpieza de fondo, paredes y línea de flotación.

El mayor descuento en términos absolutos recae en el AquaSense 2 Ultra, que baja de 3.850 a 2.699 euros, con una reducción de 1.151 euros. Se trata de un robot de gama alta con sistema 5 en 1 y funciones de mapeo inteligente, pensado para cubrir más zonas de la piscina con mayor autonomía.

Penetración en el mercado

La apuesta de la marca pasa por acercar tecnologías que hasta hace poco estaban más asociadas a gamas superiores a un público amplio. En ese sentido, pretende también dar mayor visibilidad a una categoría de producto en fase de maduración, pero con presencia en aumento.

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Para saber más: Reviews en EL PERIODICO: AquaSense X y Sora 70.

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