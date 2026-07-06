Navimow i220 LiDAR, la propuesta de Segway para automatizar el cuidado del césped

El cortacésped Navimow i220 LiDAR, de Segway, promete una configuración sin cables ni antenas y cartografía automática con un clic. Esa aproximación reduce la barrera de entrada para el usuario y elimina gran parte de la intervención técnica que obligaba a planear y configurar antes de empezar a cortar. En la práctica, esta filosofía transforma la puesta en marcha en un gesto: sacar, encender, empezar; un planteamiento que prioriza la sencillez operativa por encima del exhibicionismo tecnológico. Un alivio.

Cómo “ve” el jardín: la aportación del LiDAR

El corazón del i220 es su LiDAR de estado sólido, complementado con visión para generar mapeos 3D detallados del terreno. El sistema captura una nube de puntos muy densa pensada para minimizar zonas muertas y ofrecer navegación precisa incluso en condiciones difíciles —sombras, copas densas o pasillos estrechos—, y lo hace de forma consistente tanto de día como de noche. Como demuestran las pruebas realizadas al equipo, esa capacidad de lectura dota al robot de una base óptima para operar sin depender de soluciones basadas en cables o satélites, algo decisivo en jardines con geometrías complejas.

Obstáculos reales y convivencia con el entorno

Una de las capacidades más relevantes del i220 es la detección fina de objetos: la documentación habla de identificación de más de 200 tipos de obstáculos, incluidos elementos suspendidos y objetos pequeños, así como reconocimiento de animales domésticos con reducción de velocidad al aproximarse. En entornos domésticos reales, donde las patas de las sillas, juguetes o elementos colgantes abundan, esta precisión reduce paradas inesperadas y la necesidad de intervención humana constante. Esa cautela añade un punto de convivencia con el jardín —y sus moradores— que no todos los robots logran sin error.

Mapas editables: control visual y planificación

GeoSketch convierte el mapeo LiDAR en una cartografía visual editable desde el móvil, permitiendo definir zonas, ajustar límites y planificar tareas con claridad. Esta interfaz aporta una ventaja práctica: no solo el robot “entiende” el jardín, sino que es posible ver y corregir esa interpretación fácilmente, dotando al sistema de una capa de control que evita sorpresas y facilita la programación por áreas. Para planificadores del espacio exterior, esa representación visual es especialmente útil a la hora de segmentar trabajos y priorizar zonas sensibles.

Calidad de corte y comportamiento en pendiente

Sobre el corte, el equipo recurre a un motor con potencia orientada al trabajo constante y a un sistema de seis cuchillas que promueve un triturado fino, mientras que EdgeSense se encarga de los remates en bordes y transiciones junto a muros y caminos. El ESC integrado, de especificación automotriz, aporta equilibrio y tracción uniforme para reducir deslizamientos y marcas en la superficie del césped, manteniendo la estética y salud del terreno cuando el robot opera con regularidad. Estos elementos, combinados, buscan un resultado final que no solo corta, sino que preserva la integridad del césped a lo largo del tiempo.

Durabilidad y condiciones de uso

El LiDAR de estado sólido, sin piezas giratorias frágiles, y la resistencia a vibraciones e impactos apuntan a una construcción orientada a la fiabilidad a largo plazo; la firma indica más de 60 pruebas de fiabilidad superadas. Además, la clasificación IP66 y el rango amplio de temperaturas operativas facilitan su uso y mantenimiento en climas diferentes, permitiendo limpieza diaria sin complicaciones y capacidad de almacenamiento en condiciones extremas. Estos detalles técnicos son relevantes para quien valora la robustez del producto.

Seguridad y protección del equipo

Integra un paquete de seguridad cuádruple que combina alarmas de elevación, geo valla, seguimiento GPS y compatibilidad con Apple Find My para la localización. Estas funciones ofrecen protección frente a manipulaciones o extracciones no deseadas, y tranquilidad al usuario, que sabe que el robot dispone de mecanismos para evitar salidas de zona o robos potenciales. La seguridad, en este caso, es parte integral de la propuesta de valor, sobre todo en entornos exteriores accesibles.

Lo que la ficha no sustituye: expectativas y límites prácticos

Nos hallamos ante una tecnología es potente, pero obviamente los resultados dependen de factores del entorno complejo: la topografía, la calidad del césped y la presencia de objetos en movimiento que influyen en el rendimiento real. El fabricante indica que las pruebas muestran indicadores excelentes, pero en la práctica el comportamiento puede ser no tan óptima según el jardín y su uso cotidiano. Por tanto, la recomendación para el lector es realista: excelentes herramientas reducen trabajo, pero no eliminan la necesidad de un mínimo de supervisión y mantenimiento del entorno.

Quién debería plantearse comprarlo

El i220 LiDAR está dirigido a usuarios que buscan una solución especial y eficiente: personas que valoran la tecnología aplicada con propósito y prefieren invertir en automatización que resuelva problemas prácticos. Encaja con jardines que no están “vacíos”: aquellos con mobiliario, árboles, juguetes o geometrías complejas donde la navegación precisa y la detección fina marcan la diferencia. Para quien busca reducir la carga semanal del mantenimiento sin renunciar a control y seguridad, el i220 ofrece una propuesta convincente.

Precio y dónde comprar

El Navimow i220 LiDAR para unos 2000 m2 de jardin tiene un precio de unos 1.300 euros en la web de la firma.

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Valoración

El Navimow i220 LiDAR deja tras las pruebas una valoración positiva: es un cortacésped robot maduro y pensado para el uso cotidiano. Destaca por su capacidad de integrarse en jardines reales, por la precisión del LiDAR y por un enfoque que prioriza la fiabilidad y la reducción de fricción para el usuario. En conjunto, es una opción recomendada para quienes buscan algo especial y eficiente —una herramienta que permita delegar una tarea repetitiva sin renunciar al control— y, sobre todo, para quienes desean que la tecnología trabaje en silencio y con criterio práctico.