Microsoft despide a más de 3.000 personas de su equipo de Xbox

Microsoft ha anunciado este lunes una nueva ronda de despidos masivos que golpea de lleno a Xbox, su división de videojuegos, con un adelgazamiento del 20% de su plantilla. El gigante informático despedirá de forma inmediata a 1.600 empleados y recortará otros 1.250 puestos de trabajo a lo largo del próximo año.

El recorte de personal en Xbox forma parte de los 4.800 despidos anunciados por Microsoft, aproximadamente el 2% de la plantilla de la empresa. Esta maniobra se produce en un momento en el que la compañía está priorizando destinar miles de millones de dólares en la infraestructura necesaria para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

La compañía ha reconocido que malinterpretó los retos económicos de Xbox, gastando demasiado capital en la compra de videojuegos cuyo retorno de la inversión ha sido por debajo de lo esperado. Xbox fue un negocio crucial para Microsoft durante la pandemia del covid, pero se deshinchó poco después. Actualmente, la división de videojuegos del gigante informático representa alrededor del 6% de sus ingresos.

"Tenemos que convertir esto en un negocio sostenible que ofrezca lo que, en esencia, es una de las mejores fuentes de entretenimiento", aseguró recientemente Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, en el pódcast Hard Fork, de The New York Times.

El brazo de gaming liderado por Asha Sharma llevará a cabo una reestructuración que también se traducirá en el cierre de varios estudios de producción y desarrollo de videojuegos. A otros, tan reputados en el sector como Double Fine o Compulsion Games, se les ofrecerá la posibilidad de convertirse en empresas independientes para sobrevivir fuera de Microsoft.

También habrá recortes en otros estudios que se mantendrán dentro de la corporación como ZeniMax Media y Activision Blizzard, la famosa creadora de éxitos como Call of Duty que compró en 2023 por 69.000 millones de dólares, la mayor adquisición de la historia del sector.

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"A medida que reestructuramos Xbox, simplificaremos", ha recalcado Sharma. La historia está llena de empresas que confunden la longevidad con la inevitabilidad (...) No seremos una de ellas".