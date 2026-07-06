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Jabra amplía la gama Evolve3 con tres auriculares para el trabajo híbrido y en oficina

La compañía introduce los modelos Evolve3 65 Flex, 65 y 45 con mejoras en captación de voz, cancelación de ruido y uso en entornos profesionales diversos

Nuevos auriculares Jabra

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Pilar Enériz

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Jabra ha anunciado la ampliación de su familia de auriculares profesionales Evolve3 con tres modelos —Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 y Evolve3 45— dirigidos a cubrir distintas necesidades dentro de los entornos laborales actuales, desde el teletrabajo hasta oficinas abiertas. La compañía plantea esta diversificación como una respuesta a los cambios en las dinámicas de comunicación y colaboración en empresas.

Adaptación a nuevos entornos de trabajo

La incorporación de estos dispositivos se produce en un contexto en el que los modelos híbridos se han consolidado, pero no siempre acompañados de herramientas tecnológicas específicas. Según datos citados por la propia compañía, el 73% de los empleados tiene dificultades para escuchar correctamente en reuniones híbridas, lo que afecta tanto a la comunicación como al rendimiento de herramientas basadas en voz.

En este escenario, la firma propone una segmentación de producto que busca ajustar el tipo de auricular al entorno y función del usuario.

Tres modelos para distintos perfiles

El Evolve3 65 Flex está orientado a profesionales que se desplazan entre ubicaciones. Presenta un diseño plegable, sin brazo de micrófono y con estuche de transporte, además de cancelación activa de ruido adaptativa con ajuste al viento.

El Evolve3 65 se dirige a oficinas abiertas o entornos con alta densidad de ruido. Incorpora tres micrófonos y un brazo reversible, junto con sistemas de cancelación de ruido pensados para mejorar la concentración en espacios compartidos.

Por su parte, el Evolve3 45 es el modelo más ligero de la gama —en torno a 100 gramos— y está enfocado a usuarios que realizan llamadas desde un puesto fijo, para aumentar la comodidad y la simplicidad de uso.

Enfoque en la calidad de voz y la IA

Uno de los elementos destacados de la nueva gama es la tecnología de captación de voz. Jabra integra el sistema ClearVoice, basado en aprendizaje automático, que permite aislar la voz del ruido de fondo y mejorar la precisión en herramientas como la transcripción automática o los asistentes de voz.

La compañía afirma que esta tecnología puede superar el 99% de precisión en la captación de voz en entornos de oficina abierta, lo que incide directamente en el rendimiento de aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

A esto suma la combinación de cancelación activa de ruido durante llamadas y la función Sidetone, para escuchar la propia voz de forma natural.

Gestión unificada y durabilidad

Más allá del hardware, Jabra introduce herramientas de gestión centralizada compatibles con plataformas como Microsoft Teams, Zoom o Google Meet. Los dispositivos incluyen conectividad Bluetooth de bajo consumo y opciones de administración remota, pensadas para despliegues empresariales.

En paralelo, la marca pone el acento en la durabilidad, con baterías y almohadillas reemplazables, uso de materiales reciclados y embalajes certificados, en línea con criterios de sostenibilidad.

Disponibilidad y precios

Los tres modelos estarán disponibles a partir de septiembre de 2026 en color negro. Los precios recomendados son de 299 euros para el Evolve3 65 Flex, 253 euros para el Evolve3 65 y 199 euros para el Evolve3 45.

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La ampliación se suma a los modelos Evolve3 75 y 85, presentados anteriormente, completando una gama que sustituye progresivamente a la serie Evolve2 dentro del catálogo profesional de la marca.

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