Huion Note E, una libreta electrónica de 8,4 pulgadas con pantalla a color, lápiz sin batería y 369 euros de precio

Huion ha puesto en nuestro mercado un producto que va más allá de las categorías habituales. El Note E es un cuaderno electrónico Android pensado para tomar notas, leer y dibujar, con una pantalla de 8,4 pulgadas, un lápiz sin batería y una interfaz personalizada para entrar directamente en notas y tareas.

La propuesta parte de la idea de reducir fricción en la escritura digital sin renunciar a las ventajas de Android. El sistema arranca con un lanzador propio y permite instalar aplicaciones, algo que lo separa de los cuadernos digitales más cerrados y lo acerca más a una tableta compacta enfocada en productividad.

Diseño y formato

En tamaño, el Huion Note E busca parecerse a una libreta A5. Mide 203 x 143 x 7,4 mm y pesa 348 gramos, así que es un dispositivo compacto y suficientemente ligero para llevar en una mochila o en un bolso sin que ocupe demasiado.

Ese formato tiene una ventaja clara en portabilidad, aunque también ofrece un espacio de trabajo más contenido que el de tabletas mayores. Para escritura rápida, reuniones y anotación de documentos, el tamaño está muy bien resuelto, y también puede servir para dibujar o leer; simplemente, en esas tareas una diagonal de 8,4 pulgadas obliga a hacer más zoom y a desplazarse con más frecuencia. Por eso funciona especialmente bien como equipo para notas y consultas ágiles, sin dejar de ser útil para lectura y boceto.

Huion añade una funda magnética preinstalada, activación y suspensión automática al abrir y cerrar, y desbloqueo por huella dactilar. Son detalles funcionales, no decorativos, que encajan con la idea de un aparato de uso cotidiano.

Pantalla y escritura

La pantalla es uno de los rasgos más singulares del Note E. Huion ha integrado una pantalla de luz suave con tecnología de nano-grabado AG, laminación completa, tratamiento antirreflejos, 1.920 x 1.200 píxeles, 270 ppp, 60 Hz y 300 nits de brillo típico.

Esto importa porque el dispositivo no usa tinta electrónica, sino LCD. La elección le permite color, mayor fluidez y mejor respuesta que muchas pantallas e-ink, pero también lo aleja de la experiencia de descanso visual propia de la tinta electrónica y de su consumo contenido.

La superficie texturizada y el lápiz PW510 sin batería persiguen una sensación de escritura más parecida al papel. El stylus usa tecnología PenTech 3.0, 8.192 niveles de presión, más de 400 PPS de tasa de respuesta y detección de inclinación; es una ficha convincente para anotación precisa y trazos fluidos.

Funciones de nota

Aquí está el verdadero centro del producto. El Note E integra herramientas para escritura a mano, búsqueda de contenido manuscrito, conversión de escritura a texto en 34 idiomas, grabación y sincronización de notas con audio, anotación de PDFs y modos horizontal y vertical dentro de la app de notas.

También incorpora gestión de tareas, listas de pendientes, recordatorios y categorías de prioridad. En la práctica, eso lo sitúa más cerca de un cuaderno de trabajo digital que de una tableta generalista, porque organiza el flujo de ideas y tareas sin obligar al usuario a construirlo todo a mano desde cero.

Huion suma copias de seguridad en la nube con Google Drive, OneDrive y Dropbox, y exportación rápida a PDF, vídeo, JPG y formato Huion Note. Este punto es importante para cualquier entorno editorial o profesional, porque simplifica el archivo, la compartición y la trazabilidad de las notas.

Rendimiento y batería

Bajo el capó, el Note E monta un procesador de ocho núcleos MediaTek Helio G99, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La combinación no apunta a potencia extrema, pero sí a una base más que suficiente para escritura, lectura, anotación y multitarea razonable dentro de su planteamiento.

La batería es de 4.500 mAh y admite carga rápida de 18 W.

En conectividad, dispone de Bluetooth 5.2, Wi‑Fi y USB‑C. También incluye cámara trasera de 8 MP para escaneo de documentos, un recurso útil si el dispositivo va a ser una herramienta de trabajo y no solo un bloc digital.

Precio y contexto

El precio oficial en la tienda de Huion en España es de 369,00 euros. Esa cifra coloca al Note E en un tramo en el que ya compite no solo con cuadernos electrónicos, sino también con tabletas compactas y con dispositivos pensados para leer, escribir y anotar.

Su principal argumento no es ser barato, sino aportar un conjunto muy concreto de funciones: pantalla a color, lápiz sin batería, Android 15, almacenamiento amplio, funciones de audio y tareas, y un ecosistema de exportación y copia en la nube.

Para quién tiene sentido

El Huion Note E encaja mejor en perfiles concretos. Es para lo que es, y para lo que está desarrollada.Tiene lógica para periodistas, estudiantes, docentes, consultores, creativos o profesionales que toman muchas notas, registran reuniones o necesitan combinar manuscrito, audio y documentos en un solo equipo.

También puede interesar a quien quiere una libreta digital con Android y no desea depender de una tinta electrónica monocroma. En cambio, y dado que no pretende ser una tableta universal, para quien busque solo leer durante horas, o quieren un dispositivo para consumo intensivo de vídeo y apps generales, se recomienda otra alternativa.

Valoración

El Huion Note E es un producto bien definido, con una idea clara y una ejecución técnica que está bien alineada con esa idea. Su fortaleza está en la escritura, la organización de notas y la integración de funciones prácticas como audio, búsqueda manuscrita, exportación y nube.

Por 369 euros, ofrece una combinación poco habitual en el mercado: Android 15, pantalla LCD de 1.920 x 1.200 con acabado texturizado, lápiz EMR sin batería, 6 GB de RAM y 128 GB de memoria. Para tomar notas y gestionar información de forma ágil, el preciotiene mucho sentido y justifica por lo sobresaliente y equilibrado de sus funcionalidades.

La valoración es positiva por su coherencia funcional: Huion sabe muy bien qué quiere vender aquí y lo plantea con bastante precisión.

Usuarios que la aprovecharán más

Quienes toman notas a diario en reuniones, clase o entrevistas.

Usuarios que necesitan manuscrito, audio y búsqueda en el mismo flujo de trabajo.

Personas que prefieren pantalla a color y Android frente a un cuaderno de tinta electrónica cerrado.

Profesionales que valoran exportar y sincronizar notas con Google Drive, OneDrive o Dropbox.

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