Beko Europe sitúa la inteligencia útil y la automatización en el centro de su nueva generación de tecnología doméstica

Beko Europe ha presentado una nueva hoja de ruta tecnológica en la que la innovación en el hogar deja de medirse por la cantidad de funciones y se redefine en torno a su capacidad para anticiparse al usuario, automatizar tareas y reducir el consumo energético sin intervención activa.

Inteligencia que aprende del usuario

La compañía apuesta por integrar inteligencia artificial, conectividad avanzada y sensores de detección inteligente en una nueva generación de soluciones capaces de ajustar automáticamente su funcionamiento en función de los hábitos reales de uso. El objetivo: minimizar la carga mental asociada a las tareas domésticas y optimizar recursos como el tiempo y la energía.

Entre los avances dados a conocer destacan sistemas de inteligencia artificial que aprenden patrones de uso y adaptan los ciclos de funcionamiento de forma autónoma, así como tecnologías de detección que regulan parámetros en tiempo real para mejorar resultados sin intervención manual. Estas soluciones se combinan con modos inteligentes de ahorro energético que ajustan el consumo de manera dinámica.

Un hogar conectado que se coordina solo

La conectividad también evoluciona hacia un modelo más integrado, donde los dispositivos se controlan a distancia y coordinan su funcionamiento para mejorar la eficiencia global del hogar. Este enfoque permite, por ejemplo, optimizar el uso energético en función de rutinas diarias o automatizar procesos sin necesidad de programación constante por parte del usuario.

Genesis, el salto a la automatización avanzada

Uno de los desarrollos que ejemplifica esta estrategia es Genesis, la futura gama premium de Whirlpool prevista para 2027. Esta propuesta incorpora un sistema unificado de diseño y tecnologías inteligentes que combinan sensores de nueva generación, aprendizaje automático y automatización para ofrecer una experiencia más intuitiva. Los dispositivos son capaces de identificar necesidades, ajustar procesos y reducir el consumo energético de forma autónoma.

Sostenibilidad integrada en el sistema

Beko Europe está reforzando la integración de la sostenibilidad en el propio funcionamiento de sus tecnologías. En lugar de requerir decisiones activas por parte del usuario, los nuevos sistemas incorporan eficiencia energética y optimización de recursos como parte intrínseca del proceso, alineándose con una demanda creciente de soluciones sostenibles sin esfuerzo adicional.

Innovación con impacto real

Este enfoque responde también a las expectativas del mercado. Según datos de la propia compañía, el 73% de los españoles solo valora la inteligencia artificial en el hogar si aporta beneficios tangibles, como ahorro de tiempo o reducción del consumo. En paralelo, crece la demanda de tecnologías que simplifiquen la planificación doméstica y reduzcan la carga mental asociada a la gestión del día a día.

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Con esta estrategia, la firma avanza hacia un modelo en el que la tecnología doméstica se vuelve progresivamente invisible: sistemas que operan de manera autónoma, aprenden del usuario y optimizan recursos sin necesidad de interacción constante, abriendo capacidades en la evolución del hogar conectado.