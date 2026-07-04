Reolink OMVI 3i WiFi: una cámara de seguridad que amplía la visión y simplifica la vigilancia

La Reolink OMVI 3i WiFi llega a nuestro mercado con el objetivo de resolver la vigilancia de espacios amplios sin obligar a llenar la instalación de cámaras fijas. Propone combinar una visión panorámica de 180 grados con un módulo PT motorizado capaz de seguir el movimiento, una fórmula que busca ofrecer una cobertura completa y, al mismo tiempo, una gestión más sencilla. Este modelo destaca por hacer útil la vigilancia cotidiana sin complicarla.

La idea de fondo está bien resuelta: una cámara que vea el conjunto y también el detalle. Reolink articula este concepto a través de un sistema de triple sensor CMOS que permite una resolución panorámica de 10 MP y una vista PT de 8 MP, ambas con grabación a 20 fotogramas por segundo. No se trata de un accesorio discreto ni de una solución pensada para pasar inadvertida; más bien al contrario, la OMVI 3i WiFi transmite una sensación de robustez y de producto diseñado para vigilar de verdad, con unas dimensiones de 202 x 151 x 125 mm y un peso de 1,1 kg.

Cobertura amplia para espacios grandes

El principal argumento de esta cámara está en su capacidad para cubrir una superficie amplia con un solo dispositivo. La vista panorámica de 180 grados permite controlar una zona extensa, mientras el módulo PT añade un seguimiento más preciso de los movimientos que se detectan en escena. Esa combinación reduce la necesidad de instalar varias cámaras fijas para lograr una vigilancia parecida, algo especialmente útil en patios, accesos, viviendas unifamiliares o pequeños negocios donde el campo visual importa tanto como la facilidad de uso.

La marca acompaña esta arquitectura con funciones como SyncTrack y Auto Framing, pensadas para que el sistema siga de manera más natural los objetos o personas en movimiento. La cámara no se limita a grabar lo que ocurre; busca acompañarlo. Esa diferencia, aunque parezca sutil, es la que marca la distancia entre una cámara básica y una solución más madura para seguridad doméstica.

Inteligencia local sin dependencia de cuotas

Uno de los puntos más interesantes de la OMVI 3i WiFi es su apuesta por la inteligencia local. La cámara incorpora búsqueda local de vídeo por IA, detección de personas, vehículos y animales, y alertas de perímetro como cruce de línea, intrusión o merodeo. Todo está orientado a reducir falsas alertas y a facilitar la revisión posterior de los eventos con precisión.

Ese enfoque tiene otra ventaja importante: Reolink señala que las funciones principales operan sin suscripción ni tarifas mensuales. En un sector en el que muchas marcas reservan parte de su propuesta al pago recurrente, este detalle no es menor. Para el usuario final, significa que la inversión se concentra en el producto y no en una cuota que se alarga en el tiempo.

Ha que destacar aqui la grabación por movimiento como modo predeterminado, aunque también admite programación y grabación continua las 24 horas. La posibilidad de utilizar time lapse amplía todavía más las opciones de uso, sobre todo en contextos donde interesa documentar procesos, cambios de luz o periodos largos de actividad.

Imagen, noche y resistencia exterior

En el apartado de imagen, la OMVI 3i WiFi combina una resolución panorámica de 5120 x 1920 píxeles y una vista PT de 3840 x 2160 píxeles, ambas a 20 fps. La cámara también ofrece compresión H.265 y H.264, una decisión lógica para equilibrar calidad y eficiencia en almacenamiento y transmisión. No es una cámara que busque presumir solo de cifras, sino dar una respuesta sólida a lo que se espera de ella: ver bien, registrar bien y recuperar después la información con claridad.

La visión nocturna también está bien resuelta. La cámara ofrece infrarrojos hasta 30 metros, con conmutación automática mediante filtro IR-cut, y suma visión en color gracias a ocho focos de 7 W y 6000 K. En la práctica, eso significa que el salto entre día y noche no degrada en exceso la experiencia de vigilancia, algo clave en productos que están pensados para operar en exteriores.

La certificación IP66 refuerza esa orientación. No estamos ante una cámara de interior adaptada al exterior, sino ante un dispositivo concebido para soportar lluvia, polvo y un rango térmico de entre -10 °C y 55 °C. Esa resistencia es una de las razones por las que encaja mejor en espacios abiertos o semiabiertos que en entornos domésticos más discretos.

Conectividad flexible y uso práctico

La conectividad es otro de los apartados donde el modelo muestra una orientación hacia la flexibilidad.Trabaja con WiFi de doble banda en 2,4 y 5 GHz, compatible con estándares IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n, y añade seguridad WPA, WPA2 y WPA3. También integra Bluetooth, un detalle que simplifica la puesta en marcha y la configuración inicial.

A nivel práctico, la OMVI 3i WiFi ofrece compatibilidad con Google Assistant y almacenamiento local mediante tarjeta microSD de hasta 512 GB. Ese equilibrio entre conectividad inalámbrica, control por voz y grabación local la convierte en una opción bastante completa para quien necesita una solución autónoma, sin renunciar a ciertas integraciones del hogar conectado.

Incluye audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, lo que amplía las posibilidades de interacción. En este tipo de productos, esa función no siempre es imprescindible, pero sí añade una capa útil en accesos, entradas o zonas donde interesa comunicarse de forma inmediata sin recurrir a otro dispositivo.

Para qué usuario tiene sentido

La OMVI 3i WiFi tiene todo el sentido para usuarios que buscan una vigilancia amplia, inteligente sin complicarse la vida, especialmente cuando no quieren instalar varias cámaras para cubrir un mismo espacio. También encaja con quienes valoran el almacenamiento local, la detección avanzada y la ausencia de cuotas mensuales como parte de su decisión de compra. En cambio, no parece un producto pensado para quien busca una cámara mínima, discreta o puramente decorativa.

Encaja en hogares con exteriores amplios, accesos visibles, pequeños negocios, entradas compartidas o zonas donde una sola lente se queda corta. En esos escenarios, la combinación de panorámica, seguimiento y alertas inteligentes le da utilidad real.

Precio y disponibilidad

La OMVI 3i WiFi estará disponible en España a partir del 20 de julio con un precio de 299.99€. Puede adquirirse en la web oficial de Reolink.

Valoración

La Reolink OMVI 3i WiFi deja una sensación positiva porque no se limita a acumular especificaciones, sino que propone una solución coherente a una necesidad concreta: vigilar más espacio con menos dispositivos y con más inteligencia. Su combinación de vista panorámica, seguimiento automático e IA local aporta una experiencia completa, especialmente en entornos donde la importa conseguir cobertura real.

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También suma puntos por prescindir de suscripciones y por ofrecer una conectividad flexible, algo que refuerza su atractivo en un mercado cada vez más competitivo. No es una cámara para todos los perfiles, pero sí una propuesta especialmente sólida para quien necesita una vigilancia amplia, fiable y bien pensada.