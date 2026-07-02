Revolución en Whatsapp: nombres de usuario para que no vean tu número de teléfono

Hace menos de un mes que Meta ha puesto a disposición de sus usuarios nuevas opciones de pago para algunas de sus aplicaciones.

Los nuevos planes de suscripción Plus llevan el nombre de Instagram Plus, Facebook Plus y Whatsapp Plus, con funcionalidades exclusivas para aquellos que paguen.

Pero ahora, Whatsapp ha añadido una nueva actualización, esta vez disponible para todos los usuarios, que aumenta aún más la privacidad de todos aquellos que usen la aplicación.

Nombre de usuario

El usuario puede añadirse un nombre en Whatsapp, una función opcional que permite crear un identificador único para mantener el número de teléfono privado.

Según informa un artículo publicado por la propia aplicación, el número de teléfono no será visible cuando el usuario envíe un mensaje o llame a alguien que aún no lo tenga guardado en sus contactos.

De esta forma, se puede proporcionar el nombre de usuario en vez del número de teléfono para ponerse en contacto en Whatsapp.

Más seguridad

Por si fuera poco, además de tener un nombre de usuario único también se puede activar la Clave: una configuración opcional que permite añadir un código de cuatro cifras vinculado al nombre de usuario.

Si esta opción se activa, las personas que quieran contactar con alguien por medio de su nombre de usuario deberán ingresar la clave de esa persona antes de poder mandar un mensaje por primera vez.

Contactos desconocidos

Al crear un nombre de usuario, se eliminará el número de teléfono de las conversaciones que tengas con personas que no lo tengan guardado como contacto, pero se podrá continuar esas conversaciones con normalidad.

En cambio, las personas que ya tengan el número de teléfono de esa persona seguirán viendo el nombre de contacto que guardaron y el número de teléfono.

¿Y si luego ya no lo quiero?

Tener un nombre de usuario es completamente opcional, por lo que este se puede eliminar o cambiar en cualquier momento. Si se elimina, las personas podrán ver el número de teléfono otra vez.

Hay ciertos nombres de usuario que están reservados para negocios, gobiernos o figuras públicas, por lo que estos no se pueden reclamar en ningún momento.

Reserva tu nombre de usuario

Esta nueva funcionalidad se está implementando de forma gradual, por lo que es posible que la opción aún no esté disponible en algunos dispositivos.

Aun así, el usuario ya puede reservar el nombre de usuario. Es decir, en los lugares donde los nombres de usuario aún no están disponibles, se puede guardar uno ahora para usarlo en Whatsapp cuando la funcionalidad esté totalmente disponible.

Si se reserva un nombre de usuario, se guardará y los demás no podrán reclamarlo. Cuando el nombre que se ha guardado esté listo, el usuario recibirá una notificación en la misma aplicación.

¿Cómo creo mi nombre de usuario?

Para hacerlo en los teléfonos iPhone (sistema iOS), se debe acceder a la derecha de 'Chats', donde aparece la pestaña 'Tú', que es donde Whatsapp agrupa el acceso al perfil y a varios ajustes de la cuenta.

Si el sistema del teléfono es Android (Samsung, Huawei, Google, Xiaomi...), debes ir a los tres puntos situados arriba a la derecha de Whatsapp y, allí, a 'Ajustes'.

Después, en ambos sistemas operativos, hay que ir al apartado llamado 'Cuenta' y a 'Nombre de usuario', desde donde te permitirá reservarlo o, en algunos casos, usarlo desde ya.

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Si no aparece la opción, actualiza la app de Whatsapp. La aplicación de mensajería recomienda mantenerla actualizada en el dispositivo para poder acceder a las funciones más recientes.