Magic V6: características, análisis y valoración del nuevo plegable de Honor

El Honor Magic V6 muestra con orgullo su condición de plegable y la convierte en argumento. Es un teléfono que apuesta por adelgazar el formato sin renunciar a batería, resistencia, potencia ni funciones de productividad, y esa combinación lo coloca en una posición poco habitual dentro del segmento.

Un diseño ligero y atractivo

El smartphone prensenta un grosor de 8,75 mm plegado, 4,0 mm desplegado en el modelo blanco y un peso aproximado de 219 g, cifras que explican por qué deja de sentirse como “un ladrillo plegable” y pasa a comportarse como un smartphone grande, pero manejable. Esa delgadez no es un gesto puramente estético: afecta de forma directa a la comodidad, al agarre y a la forma en que se convive con él durante todo el día.

La parte interesante es que la firma no ha sacrificado el interior para conseguirlo. El Magic V6 integra una arquitectura comprimida que agrupa componentes como la antena, el altavoz, la ranura SIM, el módulo USB-C, el NFC y el motor de vibración, y ese enfoque permite alojar una batería de 6.660 mAh en un cuerpo muy fino. En un plegable, esa decisión importa más que cualquier cifra aislada: es lo que separa un concepto vistoso de un producto verdaderamente usable.

Pantallas pensadas para durar

El Magic V6 monta una pantalla exterior de 6,52 pulgadas y una interior de 7,95 pulgadas, ambas con refresco adaptativo hasta 120 Hz, brillo pico de 6.000 nits en la externa y 5.000 nits en la interna, y una reflectividad ultrabaja del 1,5%. Son datos de primer nivel; en la práctica, significan mejor lectura en exterior, menos fatiga visual y una sensación más limpia al usarlo en distintas condiciones de luz.

La pantalla exterior usa Anti-Scratch NanoCrystal Shield con una construcción de nitruro de silicio y hasta 5.600 capas, mientras que la interior recurre a UTG flexible y una optimización de la bisagra para minimizar el pliegue visible. No es solo una cuestión de protección: en un plegable, la experiencia de pantalla define la credibilidad del conjunto, y aquí la propuesta está claramente más cerca de un tope de gama serio que de un experimento de laboratorio.

Resistencia poco habitual

La bisagra Honor Super Steel presume de una resistencia a la tracción de 2.800 MPa y ha superado cientos de miles de ciclos de plegado, mientras que el sistema de amortiguación asistido por IA busca repartir mejor los impactos ante caídas. Esto encaja con una idea importante: el Magic V6 no quiere ser un plegable delicado que obliga a extremar el cuidado, sino un teléfono que acepta el uso cotidiano con menos miedo del habitual.

Se suma la certificación IP68 e IP69, algo muy poco común en este formato, junto con pruebas de resistencia a fricción, arañazos, agua y polvo. En un mercado donde muchos plegables todavía cargan con la sospecha de fragilidad, este punto tiene mucho peso editorial: el diseño puede ser llamativo, pero lo que lo vuelve convincente es que no parece pedir un trato especial para sobrevivir.

Alta potencia

El corazón del Magic V6 es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de LPDDR5X y UFS 4.1, una base técnica que lo coloca sin rodeos en territorio premium. No está planteado como un plegable “suficiente”, sino como un dispositivo capaz de sostener multitarea, uso intensivo, edición ligera y también sesiones largas de juego o trabajo sin romper la fluidez.

La marca añade sus chips propios C2 y E2 para reforzar conectividad, eficiencia y comportamiento térmico, y completa el conjunto con carga rápida de hasta 80 W por cable y 66 W inalámbrica. La lectura es clara: aquí la autonomía no se trata como una concesión, sino como una de las razones de ser del teléfono, y eso ayuda mucho a que el formato plegable no se perciba como una versión recortada del buque insignia tradicional.

Cámaras con enfoque útil

El apartado fotográfico se apoya en una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 64 MP con sensor de 1/2 pulgada y estabilización CIPA 6,5 pasos. La presencia de ese teleobjetivo no es un adorno: en un plegable de este nivel, aporta versatilidad real y da más juego en retrato, distancia y escenas complicadas.

La combinación de hardware y funciones de IA, con herramientas como AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color y AI Image to Video 2.0, apunta más a un flujo de trabajo práctico que a un simple despliegue de efectos. Eso le sienta bien al Magic V6, porque su propuesta general parece construirse sobre una idea muy concreta: hacer que el formato plegable resulte útil en el día a día, no solo espectacular al sacarlo de la caja.

IA para trabajar mejor

Uno de los rasgos más interesantes del Magic V6 es que la IA no se limita a una función aislada. MagicOS 10 integra asistentes y agentes para ajustes, fotografía, sugerencias en pantalla, reuniones y edición de documentos, además de compatibilidad con Google Gemini y funciones orientadas a productividad en pantalla grande. Eso refuerza la idea de que el plegable no es solo una pantalla más grande, sino una herramienta pensada para trabajar mejor con varias tareas a la vez.

Las funciones de Multi-Flex y Fast Flex permiten dividir la pantalla, abrir varias apps en paralelo y manejar flujos más parecidos a los de un miniordenador que a los de un móvil convencional. En la práctica, ese es uno de los pocos contextos donde un plegable de verdad justifica su existencia frente a un smartphone clásico, y Honor parece haber entendido bien esa lógica.

Ecosistema y compatibilidad

La conectividad con iPhone, Mac, AirPods y Apple Watch es otro de los giros llamativos del dispositivo. El Magic V6 aparece como un compañero útil para usuarios que viven entre ecosistemas distintos, algo que en Europa tiene mucho sentido real.

Aquí la propuesta gana puntos. Poder compartir archivos con un toque, mover notificaciones o extender flujos de trabajo entre dispositivos no convierte al Magic V6 en un producto “para todo el mundo”, pero sí lo vuelve más razonable para quien ya convive con dispositivos de distintas marcas y necesita que el móvil no le complique la vida.

El precio como reto

El precio es, sin duda, la principal pega: parte de 2.299 euros, una cifra que lo coloca en una zona muy exigente incluso dentro del segmento premium. Es un coste difícil de defender si se mira el producto como un simple smartphone, pero mucho más lógico si se considera la suma de ingeniería, batería, pantallas, resistencia, rendimiento y funciones de productividad que integra.

Honor acompaña el lanzamiento con una promoción temporal de 1.799 euros entre el 2 y el 31 de julio, junto con accesorios y beneficios añadidos, lo que deja claro que la marca sabe que el precio necesita una puerta de entrada más amable. Aun así, el valor de fondo no depende de la oferta, sino de la ambición del dispositivo: el Magic V6 no es barato porque no está planteado como un plegable de compromiso, sino como uno de los más completos de su categoría.

Valoración

El Honor Magic V6 es un plegable que demuestra madurez. Su mayor virtud se halla en la forma en que encadena diseño ultrafino, una batería inusualmente grande, pantallas muy capaces, una resistencia poco común, mucha potencia y un nivel de integración con IA y multitarea que sí parece pensado para aprovechar el formato.

Noticias relacionadas

No es un producto perfecto, porque su precio lo mantiene en una esfera claramente elitista, y eso limitará su alcance real. Pero precisamente ahí reside la coherencia de su propuesta: quien paga por él no compra solo un móvil plegable, sino un conjunto bien resuelto de autonomía, ingeniería y funciones avanzadas que justifican la inversión mejor que muchos rivales del mismo segmento. En conjunto, el Magic V6 deja una impresión muy positiva: es uno de esos dispositivos que no solo muestran hacia dónde va el mercado de los plegables, sino también por qué ese futuro empieza a parecer útil de verdad.