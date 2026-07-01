Catalunya invertirá unos 15 millones de euros en la gigafactoría de IA que prevé desplegar en Tarragona

La Generalitat de Catalunya aspira a convertir la localidad de Móra la Nova, en Tarragona, en sede de una de las cinco gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. Para ello, el Govern invertirá unos 15 millones de euros en el despliegue de este ambicioso proyecto, que en los próximos días tendrá los detalles necesarios para poder lanzar su candidatura.

En febrero de 2025, la Comisión Europea anunció su intención de movilizar hasta 20.000 millones de euros para la construcción de infraestructuras computacionales colosales que sirvan para reforzar la autonomía estratégica de los 27. La iniciativa despertó el interés de hasta 16 Estados miembros que presentaron 76 solicitudes preliminares, entre ellas la candidatura catalana. Se espera que el Ejecutivo comunitario publique la convocatoria oficial durante el mes de julio, dando un plazo de respuesta de entre 60 y 90 días.

A falta de que se aclaren muchos de los requisitos técnicos, Catalunya aguarda para definir su candidatura. A mediados de junio, el Gobierno aprobó una inversión pública de 719 millones de euros en el proyecto y constituyó la sociedad mercantil que gestionará la gigafactoría española, siempre que haya sido seleccionada por Bruselas. Con ello, se hará con una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). La de la Generalitat será, en la fase inicial, del 1%, lo que indica que la aportación económica catalana a través de INCASÒL podría rondar los 15 millones de euros. Aunque aún no es oficial, el Govern ha confirmado este miércoles que esa podría ser la cifra.

Mapa que muestra la ubicación de la Gigafactoría de IA prevista en Móra la Nova, Catalunya

El objetivo final de poder computar con mayor autonomía estratégica es poder desplegar modelos de IA a hospitales, al ecosistema empresarial o a los servicios públicos de forma responsable Albert Tort — secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital

Calendario incierto

La candidatura orbitará alrededor de Móra la Nova, fijada como domicilio social del consorcio. Más concretamente, sobre el polígono industrial de El Molló. No obstante, el proyecto será "multisede", pues contará con un apéndice en San Fernando de Henares (Madrid). Mientras que en Tarragona se construiría una planta llena de servidores informáticos para impulsar modelos "soberanos" de IA, el espacio de la parte madrileña se alquilará a un tercero "para tener capacidad adicional en forma de servicio", ha explicado Albert Tort, secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital.

A pesar de que el calendario definitivo dependerá de Bruselas, la Generalitat ha estimado "de forma orientativa" que la candidatura se presentará entre septiembre y octubre, que la adjudicación debería determinarse "a finales de 2026 o principios de 2027" y que, de resultar elegida, la gigafactoría catalana de IA debería estar operativa "a finales de 2028". Preguntado por EL PERIÓDICO, Tort no contempla la posibilidad que la candidatura catalana no sea seleccionada: "No hay plan B".

El plan de la Comisión también podría variar. Según un documento interno filtrado al portal Euractiv, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen estaría considerando dejar atrás la misión de desplegar cinco centros con más de 100.000 chips de IA cada uno, para abrazar un mayor número de infraestructuras con una potencia de cálculo más limitada.

Construcción del colosal centro de datos de Stargate AI, un proyecto de OpenAI, Oracle y Softbank promovido por Trump, en el estado republicano de Texas. / Kyle Grillot / Bloomberg

Consorcio en manos privadas

La nueva sociedad mercantil también estará participada por Telefónica, Banco Santander y ACS, que controlarán de forma conjunta el 47% del capital, con una participación individual del 15,67% cada uno, según adelantó Expansión. La empresa vasca de IA cuántica Multiverse Computing se hará con un 4%. Todas ellas contarían con un estudio de mercado para un negocio viable cuyo volumen aún no ha sido publicado.

Sus máximos directivos —Marc Murtra, Héctor Grisi, Florentino Pérez y Enrique Lizaso— participan este miércoles en el encuentro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, mantienen en la Moncloa.

Al frente de este consorcio público-privado está Francesc Fajula, ex consejero delegado de la fundación Mobile World Capital Barcelona. Las administraciones y empresas mencionadas serán sus socios fundacionales, pero la participación en esta sociedad "se irá reconfigurando a medida que entren nuevos inversores, que lo harán", ha confirmado Tort.

Es una infraestructura evidentemente intensiva en consumo energético como lo es el metro, un megacomplejo hospitalario o una desalinizadora, pero es una infraestructura de país Albert Tort — Secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital

"Polo de atracción"

La Generalitat y las autoridades locales han reunido este miércoles a los medios de comunicación para defender que la gigafactoría será un "activo estratégico para el país" que "transformará la región" y actuará como "polo de atracción" a las inversiones y el talento. "El objetivo final de poder computar con mayor autonomía estratégica es poder desplegar modelos de IA a hospitales, al ecosistema empresarial o a los servicios públicos de forma responsable", ha expuesto el secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital.

Francesc Barbero, presidente del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre y alcalde de Flix, ha añadido que la gigafactoría será "un proyecto tractor que servirá para diversificar la economía regional y reducir así dependencia de la central nuclear de Ascó".

Circuito cerrado de refrigeración de un centro de datos de Microsoft. / Microsoft

Impacto energético

No obstante, la gigafactoría y la propuesta europea para adelgazar la normativa y agilizar el despliegue de centros de datos despiertan dudas por su potencial impacto energético y climático en el territorio. Tantas que colectivos sociales, sindicales y ecologistas del territorio ya han creado la plataforma ciudadana 'Aturem la gigafactoria d’IA'.

Preguntada por EL PERIÓDICO sobre ello, la Generalitat ha explicado que, en su fase inicial, la gigafactoría podría consumir entre 30 y 50 megavatios (MW) de electricidad procedentes de la subestación eléctrica Els Aubals, que podrían complementarse con "potenciales proyectos de energía renovable". A partir de 2029 se prevé ampliar su capacidad hasta los 125 MW, equivalente al consumo eléctrico anual de unos 202.000 catalanes en 2024 y superior al de los habitantes de ciudades como Girona, Lleida o Reus.

Tort ha asegurado que, al tratarse de una infraestructura computacional de nueva construcción, la gigafactoría estaría diseñada "con criterios modernos, innovadores y de eficiencia energética", así como con sistemas de refrigeración de circuito cerrado cuyo consumo de agua "tiende a ser cero". "Es una infraestructura evidentemente intensiva en consumo energético como lo es el metro, un megacomplejo hospitalario o una desalinizadora, pero es una infraestructura de país", ha recalcado.